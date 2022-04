Revisar cerraduras y no anunciar en redes sociales una salida vacacional, consejos de Securitas Direct para Semana Santa

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Revisar las cerraduras de puertas y ventanas de la casa, no anunciar en redes sociales una salida vacacional o desviar las llamadas del teléfono fijo al móvil son algunos de los consejos de Securitas Direct para quienes vayan a ausentarse de su vivienda durante la Semana Santa.

En estos periodos de ausencias aumentan las necesidades de protección del hogar, según ha indicado en una nota de prensa la compañía, que añade que los fines de semana entre las 21.00 y las 2.00 horas también es más probable que el inmueble esté vacío y, por tanto, cuando más hay que cerciorarse de que los sistemas de prevención están activos.

De acuerdo con un estudio del Instituto IO Investigación para Securitas Direct, un 76,24% de los españoles afirman tener sistemas de seguridad en su vivienda principal. Además, uno de cada dos se declara preocupado por que alguien intente robar en su casa mientras no está.

Por ello, expertos de Securitas Direct han redactado un decálogo con varias claves para que el hogar quede protegido durante las ausencias. En primer lugar, aconsejan "evitar que los ladrones vigilen las rutinas", en referencia, por ejemplo, a los puntos de silicona que algunos ladrones dejan en la entrada de la instalación para comprobar que no ha habido movimiento en un periodo largo.

Asimismo, recomiendan no dejar ventanas abiertas, revisar el estado de las cerraduras de puertas y ventanas --que suelen deteriorarse con el tiempo-y avisar a la empresa de alarmas si va haber una ausencia prolongada.

Los expertos también ven conveniente no publicar información sobre las vacaciones o salidas en redes sociales, para no dar pistas sobre desplazamientos y ausencias a los posibles ladrones; no dejar objetos de valor a la vista desde el exterior; y mantener la iluminación de exteriores durante la noche.

LUCES QUE SE ENCIENDAN Y APAGUEN AUTOMÁTICAMENTE

Para que parezca que la casa está ocupada, Securitas Direct sugiere pedir a un vecino o conocido que recoja el correo del buzón, dejar alguna persiana subida o, idealmente, activar algún automatismo que encienda o apague las luces durante el día y la noche, así como desviar las llamadas del teléfono fijo al móvil, pues un teléfono que no deja de sonar es sinónimo de que no hay nadie en casa.

Por último, aconseja activar la alarma si se dispone de este dispositivo. En el caso de Securitas Direct, con el servicio Acuda se puede pedir que un vigilante de seguridad realice una verificación presencial si es necesario.