Sube un 21% más, hasta los 6.800 euros, el gasto medio para celebrar una Primera Comunión en España, según Consumidores

Archivo - Un grupo de niños se prepara para tomar la Primera Comunión en la iglesia del Colegio Cristo Rey Hortaleza, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La celebración de una Primera Comunión en España tiene un coste que supera los 6.800 euros de media, lo que supone un 21% más que hace un año (cuando eran unos 5.600 euros), según un estudio de la Asociación Española de Consumidores.

El informe, recogido por Europa Press, muestra que el coste mínimo de una Primera Comunión supera los 3.200 euros, pudiendo llegar a más de 15.798 euros como precio máximo para una celebración de 50 personas.

Asimismo, detalla que los preparativos en la organización de la Primera Comunión suponen unos gastos de entre los 3.208 euros en el caso de los niños y de 3.202 euros para las niñas, que pueden llegar a los 15.798 euros si se contempla un banquete para 50 invitados en sus importes máximos.

El vestuario, junto con el banquete, los recordatorios, los regalos, fotografías y videos son los aspectos que mayor coste generan.

En el caso de una niña, los precios de los vestidos oscilan entre los 90 y los 1.900 euros. Además, el traje se suele complementar diadema o adornos para el pelo, limosnera, guantes, muda, calcetines, zapatos o medalla de oro. Los gastos de peluquería en la niña oscilan entre los 20 y 140 euros.

Respecto a la ropa de niño, los precios se mueven en una horquilla entre los 110 y los 820 euros según se opte por el traje de marinero o almirante. La indumentaria del niño además debe incluir otros complementos como corbata, camisa y cordón.

De este modo, la opción más barata de vestir a una niña sería de 342 euros, pudiendo alcanzar los 3.038 euros, en las opciones más caras. En el caso de los niños, la opción más barata sería de un montante de 360 euros y la más cara de 1.960 euros.

En cuanto al banquete, los cubiertos suelen costar entre 50 y 220 euros, siendo su precio medio de unos 90 euros, lo que implica que para una invitación de 50 personas, con un cubierto de esos 90 euros, el precio medio del banquete costará unos 4.500 euros.

La Asociación Española de Consumidores recomienda elaborar un presupuesto acorde con las posibilidades económicas familiares y ceñirse a él todo lo posible; introducir en el presupuesto los gastos previstos y un margen para posibles añadidos; no dejarse influir por los reclamos publicitarios; y valorar la relación calidad-precio en todos los productos y servicios.

Para ahorrar en las compras relacionadas con la Primera Comunión, aconseja comparar precios en distintos establecimientos; adquirir cada artículo necesario en la tienda más económica; y no realizar toda la compra en un mismo establecimiento.

Reservar el banquete con antelación; evitar créditos rápidos para asumir los costes derivados de la celebración; y reclamar en caso de incumplimiento son otras recomendaciones de la entidad.