El 70% de familias quiere que sus hijos sean universitarios para tener más opciones de tener un buen empleo, según FAD

Alumnos comienzan la PAU 2026 en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia - DIMA - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez familias consideran que alcanzar niveles educativos elevados ofrece más oportunidades de acceder a un buen empleo y el grado universitario es el nivel formativo deseado para sus hijos (32,5%), seguido del máster (20,4%) y el doctorado (14,3%).

Así lo refleja 'Caminos Educativos 2025. Prioridades y brechas educativas en las familias españolas', un estudio realizado por Fad Juventud en colaboración con BBVA que analiza las percepciones, expectativas y decisiones educativas de 1.000 progenitores de toda España con hijos e hijas de entre 3 y 17 años.

Los resultados muestran que las familias continúan considerando la educación como una herramienta clave para favorecer la empleabilidad futura.

No obstante, el estudio apunta a una evolución en las expectativas familiares. Junto al interés por las oportunidades laborales, gana peso una visión más abierta sobre los itinerarios educativos y profesionales, donde se valora cada vez más la capacidad de los y las jóvenes para tomar decisiones acordes con sus intereses y motivaciones.

Cuando las familias expresan preferencias concretas sobre el futuro académico de sus hijos, las disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la salud son las que despiertan un mayor interés. Industria, Ingeniería y Tecnología encabeza las preferencias (9,8%), seguida por Ciencias de la Salud y Bienestar (8,2%) e Informática, Software y Tecnologías Digitales (7,1%).

El informe concluye que estas elecciones están estrechamente vinculadas a la percepción de que son ámbitos con una elevada empleabilidad y con mejores perspectivas de desarrollo profesional. Así, la posibilidad de acceder a un empleo estable y con oportunidades de crecimiento continúa siendo un factor determinante en la orientación académica que las familias proyectan para sus hijos e hijas.

Más allá de las preferencias académicas, el informe identifica una tendencia creciente hacia modelos educativos basados en la participación y la autonomía. Siete de cada diez familias se identifican con un modelo relacional autoritativo, caracterizado por combinar normas claras con el diálogo y la escucha de la opinión de los y las menores.

Esta evolución también se refleja en otros ámbitos educativos. En el caso de las actividades extraescolares, más de cuatro de cada diez familias afirman que sus hijos e hijas participan en ellas porque las han elegido personalmente, una muestra de la creciente importancia que adquieren sus preferencias en la toma de decisiones.

En este contexto, el estudio dibuja un escenario en el que las familias "siguen viendo la educación como una vía fundamental para acceder a mejores oportunidades laborales, pero incorporan cada vez más elementos relacionados con la realización personal, el bienestar y la capacidad de los jóvenes para construir su propio proyecto vital".