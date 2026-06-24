El 76% de españoles que vende material escolar de segunda mano lo hace para afrontar el próximo curso, según un estudio

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 76% de los españoles que venden material escolar de segunda mano lo hace con el objetivo de obtener ingresos para afrontar la compra del material del siguiente curso, una motivación que ha crecido casi el doble respecto a 2025 (39%).

Así se concluye en un estudio realizado por Wallapop, en el que también se desgranan otras motivaciones para vender el material escolar: el 49% de los encuestados lo hace darle una segunda vida, haciendo que otras personas puedan disfrutar de estos productos; mientras que para el 39% de los españoles la razón de peso es ayudar a otras familias a reducir gastos.

Actualmente, según el estudio de la plataforma, elaborado a partir de una encuesta a 1.000 españoles, el 77% realiza sus compras de material escolar antes de septiembre para aprovechar los descuentos y promociones, seguido de la posibilidad de repartir el gasto en varios meses y asegurar la disponibilidad de los productos necesarios.

Sin embargo, el 45% pone a la venta sus productos antes de esta fecha, lo que supone "una clara oportunidad con más demanda que oferta para aquellos que quieren darle una segunda vida a sus productos y ganar dinero extra".

La segunda mano se ha consolidado como una de las principales alternativas para las familias, que ven en esta forma de venta una forma eficaz de aliviar sus gastos.

De hecho, casi la mitad de los españoles (48%) recurre a la segunda mano para hacer frente a la vuelta al cole de sus hijos; lo que les permite ahorrar hasta 200 euros por hijo.

Concretamente, comprando y vendiendo productos de segunda mano se puede percibir un ahorro de 193 euros, con respecto al mercado de primera mano. Teniendo en cuenta que la vuelta al cole tiene un coste de 422 euros por familia según el comparador financiero Banqmi, esto supone un ahorro de casi la mitad del coste.

Los libros de texto se posicionan como el producto estrella dentro del mercado de segunda mano, según el 79% de los españoles es el artículo con mayor potencial de reventa.

Tras ellos, también destacan otros productos clave dentro del material escolar, el 51% menciona las tablets u ordenadores, el 42% las mochilas y los estuches y por último, los uniformes escolares con un 38%, que completan la lista de los productos más demandados en plataformas como Wallapop.

Los últimos datos obtenidos por la plataforma reflejan el incremento de artículos publicados y las búsquedas durante la última semana, tras la finalización del curso escolar.

De hecho, los libros de texto registran un aumento de casi un 130% de anuncios publicados y un 105% de búsquedas en plataforma, mientras que los uniformes cuentan con un 76% de publicaciones y corresponden a un aumento del 60% de las búsquedas con respecto a la semana anterior. Las mochilas son las más vendidas, sus publicaciones han incrementado un 56% y sus búsquedas un 54%, lo que confirma el protagonismo de la segunda mano en la preparación del nuevo curso.

"La segunda mano se ha convertido en un alivio económico en momentos de estrés financiero para las familias españolas, como la vuelta al cole, cuando el gasto familiar aumenta de forma significativa. En este contexto, la compraventa de material escolar permite acceder a productos de calidad a precios más asequibles, ayudando a las familias a reducir el impacto económico de esta época del año", ha afirmado Cristina Gómez, responsable de comunicación de Wallapop.