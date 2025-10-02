El 77% del alumnado de FP emplea la IA para redactar trabajos y el 55% para estudiar exámenes, según un estudio

Archivo - Varios alumnos realizan el primer examen durante la primera jornada de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40.000 estudiantes madrileños se - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 77% del alumnado de Formación Profesional emplea la inteligencia artificial generativa (IAGen) para redactar trabajos y el 55% para estudiar exámenes, según concluye el informe 'La IA en la FP: oportunidades y riesgos', de Ayuda en Acción y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los autores del estudio, dado a conocer este jueves, alertan del riesgo de que esta tecnología "debilite el pensamiento crítico, aumente la desmotivación del alumnado y agrave desigualdades educativas, si no se supervisa su uso y se gestiona con responsabilidad".

Según esta investigación, el 90% del alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior ha utilizado alguna vez herramientas de IA y un 43% lo hace de forma habitual.

"La IA debe estar al servicio de las personas. Si no capacitamos a docentes y estudiantes para entender cómo funciona la inteligencia artificial y qué implicaciones tiene, corremos el riesgo de reproducir patrones de discriminación y dependencia tecnológica", ha señalado la responsable del Programa Europa y Conocimiento de Ayuda en Acción, Matías Figueroa.

Nuria Vallès Peris, científica titular del Instituto de Investigación en Inteligencia (CSIC), ha añadido que "los sistemas de IAGen pueden elaborar resultados que reproducen los sesgos y formas de desigualdades existentes, arrojando resultados basados en patrones altamente injustos".

En este sentido, el estudio señala que el alumnado tiende a aceptar "acríticamente la información proporcionada por los sistemas de IA, lo que pone de relieve que las competencias digitales del alumnado y profesorado son esenciales".

"Esta falta de habilidades para contrastar y evaluar información repercute en un uso inadecuado de la IA, pudiendo intensificar la polarización entre el alumnado con mejores y peores resultados académicos", añade la científica Vallès Peris.

En el informe también se identifica una relación entre la baja motivación con los estudios y el mayor uso de herramientas de IAGen para realizar las tareas académicas. "Estas formas de uso no fomentan el aprendizaje crítico ni el desarrollo de competencias clave, perpetuando un círculo de desmotivación y bajo rendimiento", explican los autores.

RECURSOS CONVENCIONALES

Los investigadores han señalado que el uso de herramientas de IA no está sustituyendo a otros recursos educativos como el apoyo docente o los materiales tradicionales, y detectan una relación inversa entre su uso y la consulta de libros o manuales de asignatura: cuanto mayor es el uso de recursos convencionales, menor es la tendencia a recurrir a la IA generativa con fines académicos.

En torno al 60% del profesorado de FP encuestado afirma haber utilizado herramientas de IA sobre todo para preparar contenidos de las asignaturas y preguntas de exámenes. De ellos, una cuarta parte utiliza frecuentemente la IA.

El 37% de los docentes jóvenes (18-34 años) la usan regularmente, frente al 14% de los mayores de 55 años. Respecto a la formación, el 80% considera bastante necesario o muy necesario que su alumnado aprenda a utilizar la IA, así como el 81% considera que el profesorado también debe formarse sobre su uso.

En cuanto a las posibles aplicaciones, el estudio alerta del "riesgo de sustituir el criterio pedagógico del profesorado por algoritmos opacos y sesgados, lo que puede derivar en procesos de estigmatización y discriminación, especialmente hacia el alumnado con menos recursos".

Entre otras, el informe propone subordinar la IA a las prioridades educativas de la FP; producir evidencia científica y pública sobre su impacto; dar voz al profesorado y alumnado en la toma de decisiones; evitar la automatización de procesos sensibles como la orientación y la tutoría; o fomentar pensamiento crítico y alfabetización digital.