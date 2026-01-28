El abandono educativo temprano en España se sitúa en el 12,8% en 2025, 0,2 puntos menos que en 2024

Archivo - Cuadernos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El abandono educativo temprano descendió el pasado año al 12,8%, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que supone la confirmación de la tendencia a la baja y el dato anual más bajo de la serie histórica.

Además, si se comparan los datos con los de 2015, cuando el abandono se situó en el 20%, se ha producido una bajada de 7,2 puntos, según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa. Con estos datos, se reduce a 3,4 puntos la distancia respecto a la media de la Unión Europea (9,4% en 2024). En 2015, era de 9 puntos.

El abandono temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores a la recogida de los datos.

El pasado año, esta tasa se situó en el 13%. Por sexos, en 2025 la diferencia entre el abandono de los hombres (15,9%) y el de las mujeres (9,5%) fue muy significativa: 6,4 puntos porcentuales. En el caso de los varones, aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024, y en el de las mujeres continuó su descenso, esta vez en -0,5 puntos. Hace diez años, en 2015, la diferencia entre ambos sexos era de 8,2 puntos.

La población entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de segunda etapa de la educación secundaria se situó en 2025 en el 80,4%, lo que supone 11,9 puntos más que en 2015 (68,5%) y 0,5 puntos más que en 2024.

Comparado con la media europea, en 2015 el dato de España se situaba 11,9 puntos por debajo, mientras que en 2025 se ha reducido a 4,7, teniendo en cuenta el último dato de media europea disponible, del 85,1% en 2024.

Como sucede con el indicador de abandono, la diferencia entre sexos en este caso es muy significativa, siendo en 2025 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que completaron al menos la segunda etapa de educación secundaria del 85,1%, 9,1 puntos porcentuales más que los hombres (76%).

Además, el 52,5% de la población de 25-34 años alcanzó el nivel de educación superior, -0,1 puntos porcentuales respecto a 2024, situándose por encima de la media europea de 2024 (44,1%). Destaca el porcentaje de las mujeres, 58,7%, que supera claramente al de los hombres, 46,6%, siendo 12,1 puntos superior.