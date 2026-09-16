Aghion, Nobel de Economía 2025, avisa de que el potencial de la IA "podría verse limitado por regulaciones inadecuadas"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025, ha advertido de que el potencial de crecimiento de la inteligencia artificial "podría verse limitado por políticas de competencia y regulaciones inadecuadas en un contexto de alta concentración en sectores clave".

Así lo ha manifestado Aghion durante la ceremonia de apertura del curso académico de IE University, en la que ha analizado las claves que impulsan la innovación y el crecimiento económico.

Philippe Aghion ha abordado las claves de las estrategias de innovación impulsadas en distintas regiones del mundo a lo largo de las últimas décadas, y ha destacado el papel clave de la inteligencia artificial para impulsar la productividad mediante la automatización tanto de la producción de bienes y servicios como de la generación de ideas.

El Nobel de Economía 2025 ha concluido que alcanzar una prosperidad sostenida e inclusiva "requiere de políticas públicas adecuadas para gestionar correctamente los desafíos estructurales a los está expuesto el mercado."

Durante el evento, el rector de IE University, Manuel Muñiz, ha dado la bienvenida a 30 nuevos profesores e investigadores procedentes de todo el mundo que se incorporan este año al claustro de la institución.

Manuel Muñiz ha destacado en su intervención la excelencia académica y el perfil internacional de los 30 nuevos profesores e investigadores de IE University, expertos procedentes de 14 países con PhDs en instituciones como Harvard, Yale, Harvard, MIT, Northwestern, Cornell, Oxford, Stanford, Columbia, Imperial College London, Wharton o Bocconi.

Los nuevos profesores y researchers aportan experiencia en áreas de economía, finanzas, estrategia, emprendimiento, marketing, relaciones internacionales, ciencias políticas, derecho, ingeniería, ciencias ambientales, inteligencia artificial, diseño y humanidades.

Estas incorporaciones forman parte del plan académico de la institución, que prevé duplicar el claustro investigador de 2025 a 2030, lo que supone un hito el ecosistema universitario europeo.

"La incorporación de estos nuevos profesores e investigadores refleja el firme compromiso de IE University con la excelencia académica, el talento internacional y la investigación de impacto. Su contribución reforzará aún más nuestro claustro y nuestra capacidad para dar respuesta a los grandes retos económicos, sociales y tecnológicos de nuestro tiempo," ha señalado Muñiz.

Manuel Muñiz ha explicado, asimismo, las claves de la estrategia investigadora de IE University, estructurada en torno a estas cuatro áreas o clusters de conocimiento: Construyendo economías resilientes y productivas; Fortaleciendo la democracia en un mundo fragmentado; Promoviendo la innovación responsable para la salud, la longevidad y el bienestar; e Impulsando una transición limpia y justa de la economía.

Por su parte, Juan Santaló, Vicerrector de Faculty & Research de IE University, ha subrayado que el crecimiento del claustro representa "un paso adelante" en la apuesta de IE University por la investigación de frontera, y contribuye a impulsar nuevos programas académicos y generar conocimiento con impacto en la sociedad.

Además, Fabrizio Salvador, Decano de IE Doctoral School, ha presentado los principales proyectos estratégicos de la Escuela, como el lanzamiento del PhD in Complex Systems for Societal and Technological Transitions, impulsado juntamente con IE School of Science & Technology.

Este nuevo PhD, que dará comienzo en octubre, se centrará en impulsar la investigación en la intersección entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Diseñado para investigadores de perfil internacional, el doctorado profundizará en fundamentos teóricos, métodos computacionales y aportará la perspectiva interdisciplinar necesaria para comprender y rediseñar sistemas complejos en un entorno de rápido cambio tecnológico y social.

En su intervención, Martina Pasquini, Director of Learning Innovation, ha presentado las iniciativas que implementarán este año "para transformar y enriquecer la experiencia de aprendizaje con nuevas metodologías y herramientas".

A lo largo del evento, Isabela del Alcázar Benjumea, Chief Purpose and Sustainability Officer de IE University, ha entregado los Research for Sustainability Impact Awards 2026, galardones que reconocen el trabajo de investigación que contribuye a generar impacto positivo en la sociedad y a avanzar en objetivos de sostenibilidad.