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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las agresiones físicas de familiares al profesorado se han duplicado en el último curso (de 33 en el curso 2024/2025 a 65 en 2025/2026) mientras que las agresiones de alumnos a profesores han aumentado casi un 30%, al pasar de 141 a 180.

Así lo ha reflejado el Defensor del Profesor de ANPE, que ha presentado este jueves su estudio correspondiente al curso 2025-2026 y que refleja un fuerte aumento de la demanda de actuación del servicio por parte del profesorado: 2.402 casos, frente a los 2.004 del curso 2024-2025 (un 19,9% más), los 2.101 de 2023-2024 y los 1.948 de 2022-2023.

Tras más de 20 años en funcionamiento, el Defensor del Profesor acumula 48.723 actuaciones. El sindicato recuerda que estas cifras son una "fotografía incompleta", pues constituyen un reflejo parcial de una realidad mucho más extendida, ya que los casos que se comunican suelen ser aquellos en los que el docente no encuentra apoyo de la Administración.

El estudio indica que un 72% de los docentes atendidos por el servicio presenta ansiedad (frente al 71,3% el curso anterior) y que las bajas médicas suben casi dos puntos, del 17,3% al 19,1%. La depresión se mantiene prácticamente en el mismo porcentaje: un 11,4% frente al 11,7%.

Respecto a la experiencia de los docentes que comunican casos de conflictividad, el 30,9% de los que revelaron ese dato lleva más de 15 años ejerciendo la profesión. El curso anterior era el 29,4%. Es, además, la horquilla de edad con más bajas (21,7%) y más depresión (15,2%), un síntoma del desgaste acumulado tras muchos años de profesión. Los docentes con entre 10 y 15 años de experiencia, por su parte, son quienes presentan más ansiedad (78,2%).

La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, ha subrayado que "el deterioro del bienestar emocional de los docentes es uno de los principales puntos de preocupación". En este sentido, ha denunciado que "el profesorado está asumiendo una gran carga de tareas además de las propiamente docentes y afrontando nuevos retos sin disponer de los recursos necesarios".

MÁS CASOS DE FALTAS DE RESPETO, FALSAS ACUSACIONES Y AGRESIONES

En términos absolutos aumentan todos los tipos de problemas. Los más frecuentes son las faltas de respeto (33,3% de los casos; 800 en 2025-2026 frente a 608 en 2024-2025), las falsas acusaciones (30,2%; 725 frente a 571), las dificultades para dar clase (20,4%; 491 frente a 346), las denuncias en el centro o ante la Inspección (20,4%; 491 frente a 342) y el acoso (17,4%; 417 frente a 320).

Los conflictos causados por alumnado suponen el 41,3% de los casos (993) y los protagonizados por sus familias, el 33,5% (804). Con el alumnado crecen las dificultades para dar clase (del 17,3% al 20,4%) y las faltas de respeto (del 17,2% al 18,7%).

Las agresiones de alumnos a profesores pasan de 141 a 180. En los casos de conflictos con las familias destacan las falsas acusaciones (21,1%), las faltas de respeto (17,4%) y las denuncias (16,4%). Las agresiones físicas de familiares al profesorado se duplican, de 33 a 65 casos. Los docentes de Secundaria y FP tienen más situaciones conflictivas con el alumnado, y los de Infantil y Primaria, con las familias.

Los problemas relacionados con la Administración, los equipos directivos u otros compañeros, vinculados a la percepción de falta de apoyo, ascienden al 47,0% (43,6% el curso anterior). Solo el 24,7% de los docentes indica haber contado con el apoyo de la Inspección u otros, frente al 31,6% del curso pasado. En cuanto a la atención prestada por el Defensor del Profesor, el 88,6% recibió asesoramiento y el 65,6%, apoyo personal y emocional.

REIVINDICACIONES DE ANPE

Ante estos datos, la vicepresidenta de ANPE, Sonia García, ha apuntado que el repunte en las actuaciones del Defensor del Profesor "responde a los importantes retos que afronta hoy el sistema educativo y a una complejidad social que a menudo tiene eco en las aulas".

En este sentido, García ha indicado que el profesorado "necesita contar con un mayor acompañamiento institucional y una reducción de la carga administrativa para poder hacer frente a las exigencias del entorno actual".

Para atajar este problema de raíz, la vicepresidenta del sindicato ha reclamado a las administraciones actuar en tres ejes urgentes: "Fortalecer la profesión mediante el Estatuto de la Función Pública Docente; dotar a los centros de recursos reales, reduciendo ratios e incorporando más especialistas de atención a la diversidad; y blindar la convivencia y la salud mental en las aulas, garantizando el reconocimiento del docente como autoridad pública".

ANPE considera imprescindible que las administraciones educativas aborden "de forma urgente" medidas concretas como un mayor apoyo a los docentes víctimas de conductas contrarias a la convivencia, mediante protocolos específicos de protección ante la violencia hacia el profesorado y medidas de atención directa a los docentes agredidos.

El sindicato reclama también un informe estatal sobre el estado de la convivencia en los centros educativos, un estudio sobre la salud de los docentes y un plan de prevención de las enfermedades relacionadas con la salud mental, junto con atención sanitaria -también psicológica- y recursos jurídicos gratuitos desde las administraciones. De igual manera, insiste en la necesidad de reconocer como enfermedades profesionales del profesorado la ansiedad, la depresión y el resto de los problemas relacionados con la salud mental.

En el ámbito de los centros, ANPE exige la reducción del horario lectivo del coordinador de bienestar para el desarrollo de sus funciones, la reducción de la burocracia -con personal administrativo en todos los centros y una perdurabilidad razonable de las programaciones y la planificación realizadas por los docentes- y la reducción de ratios en todas las etapas educativas.

Reclama igualmente una mayor inversión en educación para lograr una inclusión real, con más personal docente de Orientación, PT y AL, técnicos superiores de educación infantil, técnicos superiores de integración social y profesores de servicios a la comunidad, así como auxiliares de educación especial, y una enfermera escolar en todos los centros educativos.

Por último, el sindicato insiste en la necesidad de que se elabore un estatuto docente que regule los derechos y deberes del profesorado y establezca una verdadera carrera profesional. ANPE recalca además que todos los protocolos y proyectos que se pongan en marcha en los centros deben ir acompañados de una memoria presupuestaria y que la educación debe situarse como prioridad de Estado.