Aldeas Infantiles apoya a 4.685 menores ante una vuelta al cole "cada vez más cara"

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Aldeas Infantiles SOS ha apoyado a un total de 4.685 menores y a 1.807 familias derivadas por los Servicios Sociales ante el inicio del nuevo curso escolar, que cada vez "es más cara".

De hecho, la compra de libros de texto y uniformes supera de media los 429 euros por estudiante, lo que la entidad califica como "un nuevo récord de gasto".

Para hacer frente a esta situación, Aldeas Infantiles proporciona material escolar, libros de texto, ropa, calzado y artículos de higiene a través de sus 30 Centros de Día distribuidos en diez comunidades autónomas.

Así, será en Cataluña (4), Galicia (4), Comunidad de Madrid (3), Andalucía (6), Castilla-La Mancha (1), Aragón (2), Islas Canarias (7), Comunidad Valenciana (1), Principado de Asturias (1) e Islas Baleares (1) donde la entidad ofrecerá, además, alimentos, ayudas económicas y servicios de comedor, priorizando también la atención a la salud mental.

En estos centros, equipos multidisciplinares de la educación, el trabajo social, la psicología y la pedagogía --con el apoyo de personal voluntario y en coordinación con centros educativos y Servicios Sociales-- imparten refuerzo académico por las tardes, facilitan el acceso a dispositivos digitales y organizan talleres o salidas culturales.

Por las mañanas, la atención se centra en las familias mediante formación en búsqueda de empleo, alfabetización digital y fortalecimiento de habilidades parentales.

Por otro lado, la organización facilita el acceso a la educación de 0 a 3 años a 233 niños en situación de vulnerabilidad o necesidad de conciliación, apoyando a 202 familias en sus cinco Centros de Educación Infantil situados en Cuenca, Granada, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.