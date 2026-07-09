Ampliar formación, principal motivo de los jóvenes para estudiar un máster (29%), por delante de encontrar trabajo (21%)

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MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes españoles que se plantean cursar un máster lo hacen como principal motivo crecer y especializarse (29%), por delante de quienes lo cursarán para encontrar trabajo (21,1%)

Así lo refleja el estudio elaborado por Círculo Formación, consultora especializada en formación y estudios de postgrado, a partir de una muestra de las encuestas realizadas entre los asistentes a la última edición de la Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP, celebrada entre febrero y marzo de 2026 en once ciudades españolas. El estudio se ha realizado sobre una muestra de 649 encuestas presenciales recogidas entre los asistentes a la feria.

Entre quienes tienen previsto cursar un máster, el 29% lo hará con el objetivo principal de ampliar su formación. Le siguen quienes quieren especializarse en un área (21,6%) y quienes buscan directamente encontrar trabajo (21,1%). Un 12,6% lo cursará porque en su sector es habilitante, un 8,6% aspira a un puesto más cualificado y un 7,1% espera mejorar su sueldo.

Por ciudades, los jóvenes de Granada (57,1%) son los que en mayor proporción estudiarán el máster para ampliar su formación, seguidos por los de Zaragoza (47,2%), Barcelona (43,8%) y Madrid (39,6%).

Según el estudio, el 12,5% aspira a un sueldo de 15.000 euros brutos en su primer empleo -cifra que se mantiene estable frente al 11,7% de 2025-, mientras que un 28% lo sitúa en 20.000 euros y otro 28%, en 25.000 euros. Un 16,3% sube a 30.000 euro y solo un 7,8% cree que podría alcanzar de entrada los 40.000 euros o más.

Los más exigentes con su primer sueldo son los jóvenes de Barcelona, donde ninguno (0%) empezaría por 15.000 euros al año, seguidos por los de Bilbao (solo un 3,7% aceptaría esa cifra) y Málaga (4,7%). En el extremo contrario, quienes en mayor porcentaje aceptarían arrancar por 15.000 euros, son los jóvenes de Valencia (34,4%) y Granada (27,3%).

El área Jurídica, Ciencias Sociales, Educación y Psicología es la que despierta mayor interés (15,5%), seguida de Salud y Biosanitarias (13,4%) y de Economía, Banca y Finanzas (11,4%). Completan las preferencias Marketing y Comunicación (10,7%), Ingeniería y Arquitectura (10%), Tecnología y Diseño (9,1%), Arte y Humanidades (7,6%) y los MBA (7,5%).

El interés por el área Jurídico-Social alcanza sus cotas más altas en Santiago (21,8%) y Granada (18,5%). En Salud y Biosanitarias vuelve a destacar Santiago (18,1%) y Salamanca (17,3%), mientras que Oviedo (16,3%), Sevilla (14,7%) y Bilbao (14,4%), lideran el interés por Economía, Banca y Finanzas.