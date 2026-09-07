ANPE exige al Gobierno que la 'legislatura del profesorado' no acabe en una legislatura "de promesas incumplidas"

Archivo - Una persona sujeta un cartel durante una concentración - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha exigido al Gobierno que la denominada como 'legislatura del profesorado' por el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez no acabe en una legislatura "de promesas incumplidas".

El sindicato advierte de que que el balance "no puede considerarse satisfactorio", ya que, a su juicio, "quedan demasiados compromisos pendientes y queda demasiado poco tiempo para cumplirlos". En su opinión, las expectativas generadas entre el profesorado "no se han visto acompañadas hasta ahora de las respuestas y avances que necesita la profesión".

Uno de los asuntos que marcará el comienzo del curso será el trámite parlamentario del proyecto de ley sobre ratios y horario lectivo. ANPE ve positivo que se avance hacia una regulación estatal que establezca unos mínimos comunes y permita seguir mejorando las condiciones de trabajo del profesorado, pero recalca que esta medida llega después de que numerosas comunidades autónomas hayan adoptado ya reducciones de ratios y de carga lectiva.

La organización sindical defiende que la futura norma estatal "no debe limitarse a consolidar lo conseguido en otros territorios, sino que debe garantizar una reducción real y efectiva de las ratios y del horario lectivo en todo el país, avanzando allí donde todavía exista margen de mejora y evitando que las diferencias entre comunidades autónomas sigan determinando las condiciones de trabajo de los docentes".

El inicio de curso está marcado también por el comienzo de la negociación del nuevo sistema de ingreso en la función pública docente. ANPE considera necesario actualizar los procedimientos y los temarios, pero advierte de que cualquier modificación "se debe llevar a cabo con transparencia, objetividad y seguridad jurídica, evitando que miles de aspirantes queden sometidos a cambios improvisados o a reglas que generen incertidumbre".

Para ANPE, si hay un compromiso que permite medir la "verdadera voluntad" del Gobierno es el Estatuto Docente. El sindicato lleva años reclamando un marco estatutario propio que reconozca la responsabilidad y cualificación de los docentes, establezca una verdadera carrera profesional y mejore sus condiciones laborales, y lamenta "la falta de avances cuando el Gobierno sí ha sido capaz de impulsar durante esta legislatura un proyecto de ley de Estatuto Marco para los profesionales sanitarios".

La inclusión educativa es otra de las cuestiones prioritarias para ANPE, que entiende que "no puede seguir dependiendo exclusivamente del esfuerzo del personal docente". En este sentido, demanda más profesorado de apoyo, especialistas, orientadores, recursos materiales y reducciones de ratios, además de tiempo suficiente para garantizar la coordinación y la atención individualizada al alumnado.

Igualmente, reivindica una recuperación efectiva del poder adquisitivo perdido por el profesorado. Así, recuerda que, durante años, las retribuciones docentes han evolucionado por debajo del coste de la vida, una situación que considera "incompatible con el incremento de responsabilidades, tareas y necesidades de formación que afronta el colectivo".

ANPE reclama una jubilación anticipada voluntaria "en condiciones dignas y equiparables a las de otros colectivos, que tenga en cuenta las características específicas de la profesión docente, facilite el relevo generacional y reconozca el desgaste acumulado tras décadas de trabajo en las aulas".

La carga burocrática constituye otra de las preocupaciones prioritarias para el sindicato, que señala que el profesorado "no puede afrontar un nuevo curso sepultado por la burocracia", y denuncia que informes, registros, plataformas, protocolos y otras tareas administrativas "están ocupando un tiempo que debería dedicarse a preparar clases, evaluar, coordinarse y atender al alumnado". Por ello, exige una reducción efectiva de la carga burocrática y una revisión de aquellas tareas que, a su juicio, no aportan valor educativo.

Por último, ANPE reclama que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar un inicio de curso "seguro, ordenado y en condiciones de normalidad", reforzando los recursos y las medidas de prevención y protección que sean necesarias.

El sindicato considera imprescindible que centros, profesorado, alumnado y familias puedan comenzar el curso con las máximas garantías, en un entorno que permita desarrollar con normalidad la actividad educativa y preservar la seguridad y la convivencia de toda la comunidad educativa.