ANPE exige una norma estatal que garantice más recursos, profesorado y bajar ratios para una inclusión educativa real

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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha reclamado "con urgencia" una norma estatal que garantice "más recursos, profesorado y reducción de ratios para una inclusión educativa real".

De este modo, el sindicato exige el desarrollo de la Disposición Adicional cuarta de la LOMLOE, y la apuesta que hace la propia Ley educativa por la inclusión educativa, "se materialice en una norma básica de carácter estatal".

El objetivo de esta norma, añade, "es evitar desigualdades entre comunidades autónomas y asegurar las condiciones idóneas mínimas para que los centros educativos puedan atender con garantías y en las mejores condiciones la diversidad del alumnado de nuestras aulas".

Para ANPE, la inclusión educativa "es un principio y un objetivo irrenunciable para que todo el alumnado supere sus barreras de aprendizaje". Sin embargo, advierte de que este plan "se encuentra todavía en una fase inicial".

"Para que la educación inclusiva y personalizada sea efectiva, es imprescindible dotar al sistema de más recursos personales y materiales", señala el sindicato, que propone una reducción de ratios máximas por aula, que sea todavía mayor en aquellas aulas donde se escolarice a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como dotar a los centros de más profesorado "para implantar la docencia compartida, no el simple apoyo, en las distintas áreas o materias, dentro del mismo grupo-aula para una atención más personalizada, con la posibilidad de realizarla dentro del mismo aula o mediante desdobles".

Asimismo, pide más orientadores educativos, incrementando las plantillas en los centros para cumplir de "forma estricta" con la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 alumnos; y aumentar los especialistas en inclusión educativa, incrementando el número de maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), con criterios de dotación claros en plantilla y evitando que tengan que compartir centros, así como de profesorado de Servicios a la Comunidad y de otros profesionales que puedan ser necesarios.

El sindicato también considera imprescindible para llevar a cabo una educación inclusiva efectiva, que el profesorado "disponga de tiempo suficiente para poder reunirse y coordinarse dentro de su horario, además es necesario reducir la ingente burocracia existente".

ANPE insiste en que estas exigencias "deben fijarse en una regulación estatal mínima que sirva de norma básica, permitiendo a las distintas comunidades autónomas mejorarla, pero nunca recortarla".

"No podemos olvidar la importancia de estas medidas de inclusión educativa ya que benefician a todo el alumnado del centro, al margen de las barreras o potencialidades de aprendizaje que puedan presentar. Solo con una inversión en recursos humanos y organizativos se podrá garantizar una auténtica inclusión educativa y obtener los mejores resultados académicos y educativos de todos y cada uno de nuestros alumnos", ha señalado.