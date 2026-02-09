Armengol traslada a estudiantes la importancia del "pensamiento crítico" frente a la "desinformación o la polarización"

Jornada de simulación parlamentaria en el Congreso - VERONICA POVEDANO

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha intervenido este lunes en una jornada de simulación parlamentaria junto a estudiantes universitarios, a los que ha traslado que es necesario "liderazgo, empatía, pensamiento crítico y valentía".

"Frente al ruido, la desinformación o la extrema polarización, hacen falta jóvenes como vosotros y vosotras. Ojalá no abandonéis nunca este compromiso que tenéis con lo público. Es valiosísimo: el futuro, nuestro futuro, depende de ello", ha manifestado Armengol durante la sesión plenaria de conclusiones del SIM3CM, la simulación parlamentaria en la que participan centenares de jóvenes de la Universidad Carlos III de Madrid.

Se trata de la segunda vez que el centro de la política española acoge a la sociedad civil, después de la sesión con más de 400 niños y niñas organizada en colaboración con UNICEF y Plataforma por la Infancia.

Francina Armengol se ha comprometido a seguir abriendo el Hemiciclo a la gente: "Abrir, de verdad, las puertas de esta institución a su dueña legítima: la sociedad".

"Los tiempos que estamos viviendo son críticos. El mundo está transformándose a una velocidad vertiginosa y en demasiados lugares los valores democráticos se resquebrajan", ha advertido la presidenta de la Cámara Baja.