La bajada de ratios escolares, el Estatuto del Becario o el decreto de Universidades, en el aire por adelanto electoral

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Mejora Docente, que persigue reducir las ratios y la jornada lectiva en la escuela, actualmente en tramitación en la Comisión de Educación en el Congreso, decaerá debido al adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dará lugar a la disolución de las Cortes Generales. El objetivo era que esta norma estuviera completamente desplegada en el curso 2031/2032.

La norma establecía con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En cuanto al profesorado, el documento contemplaba un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP).

La ministra de Educación y Formación Profesional también ha anunciado recientemente que el Gobierno ultima un decreto para asegurar la calidad de los centros de Formación Profesional (FP) y acabar con la formación 100% online que probablemente no llegue a aprobarse. Del mismo modo, la ministra anunció una norma para bajar las ratios en el primer ciclo de educación infantil e hizo una propuesta a los sindicatos que todavía no ha visto la luz.

Además, por parte del Ministerio de Trabajo, decaerá el proyecto de Ley del Estatuto del Becario, actualmente en tramitación parlamentaria. Se trata de una iniciativa destinada a regular prácticas no laborales en empresas, definir su marco jurídico y establecer derechos y obligaciones de las personas en formación, así como las sanciones aplicables a las empresas que incumplan la normativa.

En materia universitaria, el Gobierno sigue sin aprobar el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que probablemente tampoco saldrá adelante.

DECRETO UNIVERSITARIO

Además, el presidente del Gobierno anunció el pasado mes de septiembre que estaban trabajando en un nuevo real decreto que incluiría nuevos requisitos para las universidades, como que cada titulación cuente con un 50% de profesores doctores o presencialidad "allí donde sea necesaria".

En materia de Ciencia, quedan pendientes desarrollos complementarios de la Ley de Ciencia como la estrategia y desarrollo reglamentario de Transferencia de Conocimiento.