Las Becas Leonardo de Fundación BBVA llegan a América Latina para apoyar a investigadores y creadores con 65 becas

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MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BBVA abrirá el próximo 22 de junio la primera convocatoria de las Becas Leonardo en América Latina, con el objetivo de impulsar la investigación científica y la creación cultural de excelencia en México, Argentina, Colombia y Perú. En el caso de México, será la Fundación BBVA México quien realice la convocatoria, como ha detallado la entidad.

En concreto, se concederán en total 65 becas, dotadas cada una de ellas con hasta 50.000 dólares: 50 en México y cinco en Argentina, Colombia y Perú a través de una convocatoria competitiva que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

Así, en México las becas abarcarán las áreas de Biología y Biomedicina, Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas), Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingenierías, Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad , Artes Plásticas, Creación Literaria y Artes Escénicas, Música y Ópera, Ciencias Sociales y Humanidades.

En Argentina, serán sobre Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad, y Creación Literaria y Artes Escénicas; mientras que en Colombia tratarán Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad, Creación Literaria y Artes Escénicas. Por último, en Perú se enfocarán a Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Tecnología limpia (Cleantech) y Biodiversidad.

El programa Leonardo permite una amplia flexibilidad a los becarios en el modelado, ejecución y presentación final de su proyecto, con un plazo que va de los 12 a los 18 meses. Después de un proceso de selección competitivo, las becas se conceden tras el análisis independiente y riguroso de comisiones evaluadoras, que aplican métricas de excelencia que rigen en cada una de sus disciplinas.

El perfil resultante de los integrantes de la Red Leonardo -hoy compuesta por más de 700 investigadores y creadores en España- es el de profesionales en su gran mayoría con experiencia internacional y cuyo promedio de edad en el momento de ser seleccionados está por debajo de los 40 años.

Este programa lleva doce años apoyando en España a investigadores y creadores de entre 30 y 45 años que están en un estadio intermedio de su trayectoria, con un gran potencial de crecimiento.