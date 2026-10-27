Belarra apoya a los profesores y reclama "sanciones" a quien no se siente a negociar con los comités de huelga

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado su apoyo a los docentes de la Comunidad de Madrid que están "levantando a pulso" la tercera semana de huelga indefinida en defensa de la educación pública y ha reclamado "sanciones" para las administraciones, patronales o empresas que no se sienten a negociar con los comités de huelga.

"Hay que abrir un debate para que se reforme la ley y esto tenga consecuencias en términos de sanciones. Que una patronal, que una empresa, que una administración pública, que debería tener más responsabilidad aún que una empresa, si no se sienta a negociar con buena fe, con voluntad de alcanzar un acuerdo, tenga sanciones, porque esta situación es simplemente inaceptable", ha señalado Belarra, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso.

En este sentido, ha exigido a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que se "siente a negociar inmediatamente" con el comité de huelga, recordando que se trata de una "obligación legal".

Belarra ha calificado de "inaceptable" que una administración pública actúe "peor que la peor patronal, peor que la peor empresa" tras llevar 14 días sin sentarse a negociar.

Asimismo, la representante de Podemos ha denunciado la "brutal violencia policial" contra los profesores que se manifestaban en apoyo a la educación pública. "Ayer otra vez a palos contra los profesores y las profesoras", ha lamentado Belarra, al tiempo que ha criticado que estos episodios de cargas policiales trasladan un mensaje contrario al que se enseña a los alumnos en los colegios, donde se les dice que "no se pega".

La secretaria general ha encuadrado también esta huelga dentro de las movilizaciones de preparación para la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Belarra ha equiparado la trascendencia política de esta convocatoria con la de las elecciones generales del 29 de noviembre, argumentando que "sin movilización en la calle" es "imposible" que "caiga el rentismo".

En este sentido, Belarra ha afirmado que el Partido Popular y el Partido Socialista han sostenido "con la misma virulencia" el modelo de "rentismo" mediante "los mismos vínculos con la patronal inmobiliaria" y "políticas de especulación".

Para finalizar, ha recordado a los trabajadores que las conquistas laborales históricas se han logrado mediante huelgas, situando la movilización como la herramienta principal para defender y conquistar derechos. "Todos los derechos que tenemos, las vacaciones, la jornada de ocho horas, todo se ha conseguido con huelgas", ha insistido.