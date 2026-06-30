Belarra cree que el decreto que reduce ratios en 0-3 años "tiene trampa": "No hay tiempo para que se haga efectivo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha valorado la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de reducir las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, aunque ha advertido de que "tiene trampa".

"La legislatura ha terminado, Pedro Sánchez ha convocado elecciones de facto y ya no hay tiempo material para que este real decreto se haga efectivo", ha asegurado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Por ello, la dirigente de la formación morada ha exigido al Gobierno que este real decreto "salga inmediatamente y que se cumpla con la expectativa que se ha generado a las educadoras infantiles, que lo están pasando muy mal, que muchas de ellas cobran el salario mínimo, que están totalmente desbordadas por tener a su cargo niños y niñas de muy corta edad".

"Las educadoras infantiles llevan mucho tiempo organizándose en todo el país, pero particularmente en la Comunidad de Madrid han dado una lección de dignidad con más de dos meses de huelga indefinida y la semana pasada pudimos celebrar que finalmente le torcían el brazo al Ministerio de Educación", ha aplaudido.