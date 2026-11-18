Archivo - Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto este miércoles la convocatoria del programa Erasmus+ para 2027, dotada con más de 5.300 millones de euros, con la que espera ofrecer oportunidades de movilidad educativa y formativa a cerca de 1,6 millones de personas y apoyar a más de 120.000 organizaciones, en una edición que ampliará la participación a Reino Unido y Suiza.

La convocatoria permitirá financiar proyectos de educación, formación, juventud y deporte, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, principalmente mediante intercambios académicos, pero también a actividades de voluntariado y programas de cooperación entre centros educativos, universidades y organizaciones juveniles.

"Con más de 5.300 millones de euros en 2027, queremos ampliar esta oportunidad a más personas, en todas las etapas de la vida, y reforzar la cooperación en toda Europa y con nuestros socios internacionales", ha destacado en declaraciones remitidas en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, quien ha defendido que Erasmus+ es "una inversión en la unidad de Europa".

Entre las principales novedades de la convocatoria figura la participación de Reino Unido y Suiza como países asociados a Erasmus+ a partir de 2027, siempre que cumplan las condiciones establecidas en sus respectivos acuerdos de asociación, lo que permitirá a sus estudiantes, docentes y organizaciones acceder a las ayudas y colaborar con instituciones de los Estados miembros en igualdad de condiciones.

También se podrán beneficiar de la convocatoria los estudiantes y profesores ucranianos, tanto a aquellos que permanecen en Ucrania como a los desplazados a países de la Unión Europea, y también financiará nuevas redes académicas dedicadas al análisis de las relaciones entre la UE y Canadá.

El comisario de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha subrayado por su parte que "una sola oportunidad puede bastar para cambiar la manera en que un joven ve su futuro", y ha defendido que el objetivo de esta convocatoria es "abrir más puertas", especialmente a quienes de otro modo no tendrían la posibilidad de participar en el programa.