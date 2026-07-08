Bruselas lleva a España al TJUE por no reconocer el título de traductores e intérpretes jurado de otros países de la UE

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este miércoles de que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no reconocer las cualificaciones profesionales de traductores e intérpretes jurado de otros países de la Unión Europea, en contra de la legislación comunitaria.

Según indica el Ejecutivo comunitario en un comunicado, las normas nacionales españolas no se ajustan plenamente a los requisitos de la Directiva y los Tratados, en particular en lo que respecta al reconocimiento de los traductores e intérpretes jurados que desean establecerse permanentemente en España o prestar servicios temporales transfronterizos.

"A pesar de los compromisos anteriores, España no ha adoptado las medidas necesarias para adaptar sus normas a la Directiva y al Tratado Fundacional de la UE", ha criticado Bruselas, que tiene abierto este expediente desde hace años.

El paso anterior en el procedimiento de infracción que culmina con el caso ante el Alto Tribunal europeo se remonta a 2019, cuando la Comisión remitió a España un dictamen motivado insistiendo en los incumplimientos e instando a las autoridades a tomar medidas para corregirlos.