Bullón de Mendoza (CEU) ve "fatal" que se imponga un modelo y que "cada universidad no pueda hacerlo como quiera"

Archivo - El presidente de El Debate, Alfonso Bullón de Mendoza, interviene durante la gala de entrega de los III Premios Proyección de España, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 26 de mayo de 2025, en Madrid (España). Organizada por el diario digital El - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y del periódico 'El Debate', Alfonso Bullón de Mendoza, ha afirmado este miércoles que el decreto de creación de universidades "marca a la universidad pública como modelo de universidad". "Me parece fatal que se imponga ese modelo y que cada universidad no pueda hacerlo como quiera", ha aseverado.

Así lo ha expresado Bullón de Mendoza en un desayuno de Nueva Economía Forum, al ser preguntado por el decreto aprobado por el Gobierno que endurece los requisitos para la creación y reconocimiento de universidades y que fue recurrido por la Universidad San Pablo CEU.

"Nosotros decidimos hace ya unos 30 años, que se va diciendo pronto, que queríamos un modelo de universidad, pero no creemos que todo el mundo deba tener el mismo", ha defendido el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que considera, por ejemplo, que "en España podrá haber universidades que no les interesa la investigación para nada".

Asimismo, ha apuntado que los del CEU serían de los que están "más cerca, por vocación, de ese modelo de universidad". "Pero es nuestra vocación, y me parece fatal que se imponga ese modelo y que cada universidad no pueda hacerlo como quiera", ha subrayado.

Para el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el decreto de universidades "no hay por donde cogerlo". En este sentido, ha detallado que se ha impugnado porque "desarrolla vía decretos, cosa que la LOSU no permite desarrollar por decretos" como hacer vinculantes los informes de las agencias; impone requisitos "rígidos y desproporcionados", entre otras.

"¿Cuál es la característica principal del nuevo decreto? Que en los diez folios de preámbulo que tiene, se dedica a poner verdes a las universidades privadas", ha manifestado Bullón de Mendoza, que cree que hay un "interés" en el gobierno "de buscar aquello que crispa".

En cuanto a la bajada de ratios propuesta por el Gobierno en todas las etapas educativas, Bullón de Mendoza ha advertido de que esta propuesta del Ejecutivo "realmente plantea situaciones que pueden llegar a ser muy difíciles de mantener en algunos centros" y ha añadido que "una característica" del Ministerio de Educación es "entrar en muchas cosas sobre las que teóricamente no tiene atribuciones".

Sobre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y las equivalentes en el ámbito regional español, Bullón de Mendoza opina que "impone una carga burocrática muy excesiva para el resultado" que puedan tener los profesores y que la ANECA "se mete en temas que, a lo mejor, no se tiene por qué meter".

"Yo creo que impone un tipo de, por un lado, dictadura respecto a contenidos y, por otro lado, de pérdida absoluta de tiempo por parte del personal universitario, que considero poco deseable, señalando, eso sí, que en su momento me pareció una gran cosa", ha zanjado.

Por otro lado, ha defendido que el ritmo de expansión del CEU en cuanto a alumnos es sostenible sin diluir el carácter fundacional de la institución: "Lo importante es que tú tengas claro quién eres, qué es lo que quieres hacer, cuides un poco cuál es tu enfoque de la educación".

PRESENCIA EN EL EXTERIOR Y ENSEÑANZA A DISTANCIA

Bullón de Mendoza ha añadido además que el futuro del CEU pasa por "seguir aumentando" su presencia en el mundo sanitario, en España, Hispanoamérica y en el exterior, así como sus "rasgos de identidad" y abordar "todo lo que supone la inteligencia artificial para el mundo de la educación". Además, ha destacado que también se quieren enfocar en el ámbito de la enseñanza a distancia.

Como presidente de 'El Debate', Alfonso Bullón de Mendoza ha asegurado que ha cumplido las expectativas marcadas en el momento de su creación, con Bieito Rubido en la dirección. "No nos podemos quejar. 'El Debate' es un periódico que tiene un gran nivel de influencia y que, en estos momentos, sí está notando, como están notando todos los medios, la irrupción de la inteligencia artificial", ha apuntado.

El también presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha aplaudido la ley de la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

"Me parece una muy buena iniciativa de la Comunidad de Madrid, efectivamente, el haber puesto en marcha esta medida, porque ayuda a quienes vayan a tener ese hijo y además pone en valor la importancia del ser que van a hacer", ha declarado Alfonso Bullón de Mendoza, que le pide al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apueste por la "vida" y que crea en la "libertad" en materia educativa.

En cuanto a la visita del Papa a España, ha manifestado que "ha excedido" todo lo que se podía pensar, con "un entusiasmo desbordante" y ha puesto en valor el "aplauso unánime" de su discurso en el Congreso.

Finalmente, Bullón de Mendoza ha indicado que es "incalificable" la postura de quienes quieren derribar la cruz del Valle de Cuelgamuros, conocido como el Valle de los Caídos, que "toda" la política de Memoria Histórica le parece "completamente absurda" y que "esto no cohesiona sociedades, sino que las fractura".