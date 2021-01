Castells, a los rectores: "Lo único que pido es que escuchen a los estudiantes y que respeten las medidas sanitarias"

Cree "poco digno" entrar en polémicas sobre la presencialidad o no de exámenes: "Estamos todos en peligro"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha respondido este jueves a los rectores (Crue) por la polémica generada sobre la celebración o no de exámenes de forma presencial en el contexto actual de pandemia.

La Crue reafirmó ayer a última hora de la tarde su postura de que los exámenes se celebraran de manera presencial, ya que horas antes, el Ministerio de Universidades había enviado un comunicado en el que exigía a las universidades que celebraran los exámenes de manera online si no se podía garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Para la Crue, el ministro se hacía eco de "situaciones puntuales", por lo que insistieron en que los exámenes deberían seguir siendo presenciales.

"No voy a entrar en polémicas de ningún tipo, en este momento el seguir debates con trasfondo político, o incluso personal, me parece poco digno de una parte o de otras en una situación en que, en conjunto, estamos todos en peligro", ha asegurado el ministro en una rueda de prensa este jueves tras ser preguntado por este tema. "Lo único que pido es que escuchen a los estudiantes y que respeten las medidas sanitarias", resume.

En este sentido, el ministro ha lamentado que el ser humano sea "la única especie" que en momentos difíciles se pone a "pelear" en lugar de "resolver las cosas juntos".

Castells también ha contestado al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, que le ha exigido este jueves que rectifique por generar "alarma" entre los universitarios madrileños, por pedir ayer la celebración de los exámenes online.

"No voy a rectificar nada, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, la alarma social está creada, no la he creado yo, si alguien no se entera, que lea la prensa seria, no las redes sociales, y que vea la televisión y la radio competentes y profesionales", ha señalado al respecto.

"ESTE PAÍS SE VA A LA PORRA"

Castells ha insistido en que pidió ayer la celebración online de exámenes porque "las universidades hoy en día están mejor preparadas y equipadas" para hacerlo porque "precisamente han utilizado los fondos COVID" para adaptarse al entorno online.

Por ello, ha advertido de que no va a rectificar, dado que, según ha manifestado, desde marzo esa ha sido siempre la postura del Ministerio, esto es, que "en situación de pandemia, hay que priorizar la salud de los estudiantes, del personal y profesorado, y respetar la inquietud de las familias". "Y no estamos en cualquier situación", ha avisado.

En cualquier caso, ha rehuido de "abrir un debate" sobre qué tipo de enseñanza ha de implantarse en la universidad en la actualidad, así como el modo de celebración de los exámenes, porque ahora "no es el momento".

"No hagamos política de cualquier cosa o este país se va a la porra --ha dicho--. La salud tiene que estar por encima de la política, y luego hablaremos de la calidad de los exámenes, de la privacidad... pero con 900 de incidencia en el país no es de recibo que haya un debate político sobre esto".

ASEGURA QUE HAY "ALARMA SOCIAL"

Castells sí que considera que las medidas sanitarias se están cumpliendo de manera generalizada en las universidades, pero también que hay "muchos estudiantes" y organizaciones estudiantiles que están transmitiendo al Ministerio lo contrario, denunciando "la falta de seguridad sanitaria en algunas facultades", e incluso se han llegado a difundir vídeos en los que se muestra la realización de actividades universitarias, en particular la celebración de exámenes, "sin respeto de la distancia física".

En este sentido, admite que, entonces, en estos momentos hay una "alarma social". "No sabemos exactamente si esto es así, habría que hacer una investigación", propone. "Lo que no podía ser este Ministerio es ser indiferente a la preocupación expresada de forma múltiple", agrega Castells.

El ministro insiste en que "hay que mantener esas distancias" y ha advertido a las universidades de que cuentan con la "capacidad tecnológica" para adaptarse al entorno online "cuando no hay otro remedio", así como que "estaban preparadas" y disponían de protocolos para hacer frente a situaciones así.

Con todo ello, el ministro ha anunciado que este mismo jueves ha convocado una Conferencia General de Política Universitaria para abordar este asunto, pero no sin aportar una reflexión a los rectores: "Si me dicen que las universidades las respetan (las medidas sanitarias), no hay ningún problema, pero entonces, que me expliquen por qué hay tanta gente que piensa que hay problemas". "Lo único que estoy pidiendo a las universidades es que escuchen a los estudiantes y que respeten las normas sanitarias", ha resumido.