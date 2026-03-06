CC.AA. del PP piden un "paréntesis" para aprobar la bajada de ratios y Educación responde que seguirá su tramitación

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la Conferencia Sectorial de Educación, - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas del Partido Popular ha reclamado este viernes al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que pare la tramitación del anteproyecto de ley que reduce las ratios en el aula y las horas lectivas de los docentes y establecer un grupo de trabajo para desarrollarla, mientras que desde el Departamento que dirige Milagros Tolón han respondido que la norma continuará pero aprueba constituir un grupo de trabajo para seguir con su desarrollo.

"Hemos planteado dos meses de paréntesis para reflexionar y no ha querido la ministra porque tienen prisa en aprobar el anteproyecto para colgarse la madella ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en declaraciones a los medios tras la reunión en la que el Ministerio ha presentado a las comunidades autónomas el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Zarzalejo ha asegurado que todas las comunidades autónomas, "inclusive los consejeros de comunidades que no están gobernados por el Partido Popular, empezando por el País Vasco", han apoyado crear un grupo de trabajo para mejorar el anteproyecto de ley.

"Le hemos hecho notar y le hemos hecho saber que esto tiene ciertos problemas para ponerlo en marcha de esta manera tan acelerada y tan agitada. La primera medida se aplica en el curso siguiente, 2026-2027, que es el curso que empieza dentro de unos meses en septiembre. No podemos afrontar estas medidas de esta manera tan sorpresiva y con tan poca planificación y sin ninguna valoración económica", ha criticado la consejera del PP.

Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido que el anteproyecto de ley está ya "en el ámbito del Consejo de Ministros, está en el ámbito ya de una previsible próxima tramitación parlamentaria y tiene que seguir su curso".

UN GRUPO DE TRABAJO PARA LOS MATICES Y DIAGNÓSTICOS DE LA LEY

"Las comunidades, en su mayoría, han planteado la necesidad de seguir dialogando y, evidentemente, el Ministerio está absolutamente de acuerdo en el diálogo y en el consenso. Y para eso se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para los matices, las mejoras, los diagnósticos, los análisis que pueden acompañar este anteproyecto de ley", ha subrayado.

El secretario de Estado ha insistido en que el proyecto de ley "debe seguir adelante y debe seguir adelante democráticamente en cuanto a su tramitación a partir del Consejo de Ministros en los ámbitos democráticos parlamentarios".

"Va a ser enriquecido con estas conclusiones, con este grupo de trabajo y con lo que las comunidades autonómicas aporten, pero pero, evidentemente, el proyecto debe seguir adelante, enriquecido, pero debe seguir adelante", ha agregado.

De la Rosa también ha afirmado que el anteproyecto cuenta con una memoria económica "de análisis e impacto normativo", en la que se incluyen "ya aspectos muy importantes en cuanto al impacto económico y en cuanto a su repercusión en las comunidades autónomas": "Dice que no tendrá un impacto económico sustancialmente oneroso para las comunidades autónomas".

En la misma línea, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha rechazado antes de la reunión paralizar esta norma y ha aseverado que "lo más importante es seguir avanzando" porque, en sus palabras, es "necesaria" esta reforma porque lo pide la comunidad educativa.

En este sentido, Tolón ha destacado que la norma ya cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar del Estado y ha asegurado que desde el Ministerio van a ser "flexibles" antes de aprobar en segunda vuelta el anteproyecto de ley: "Cuantas más aportaciones mucho mejor".

La ministra ha afirmado que la bajada de ratios en las aulas tiene "beneficios" para el alumno y ha confirmado que el anteproyecto de ley que incluye esta medida incluirá memoria económica.

Esta norma, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a finales de 2025 y con Pilar Alegría todavía al frente de la cartera de Educación, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Tras la Conferencia Sectorial, el Ministerio, según ha avanzado Tolón, convocará una mesa sindical y, posteriormente, el anteproyecto llegará al Consejo de Ministros para empezar el trámite parlamentario.

Tolón ha hecho hincapié en la voluntad de diálogo y ha recordado que lleva 74 días como ministra y ya ha celebrado una Conferencia Sectorial online y una presencial, la de este viernes.

"Estamos dispuestos totalmente a la participación y a tener en cuenta cualquier cuestión que nos puedan plantear, es importante escuchar a las comunidades autónomas. Vamos a ofrecer cualquier ayuda para que las comunidades puedan sentirse atendidas", ha puntualizado la ministra.

El anteproyecto de ley que ha presentado este viernes Tolón a los representantes autonómicos fija rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

También contempla establecer un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

Por otro lado, en la Conferencia Sectorial se ha aprobado el reparto de 58,5 millones de euros destinados a ayudas para libros de texto y material educativo para 2026.