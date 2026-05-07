CCOO lanza su campaña 'Juventud becaria, no precaria' y pide una "protección real" en las prácticas no laborales

Archivo - Alumnos repasan apuntes antes de realizar el primer examen de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40.000 estudiantes madrileños se presenta - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha presentado su campaña 'Juventud becaria, no precaria' con motivo del Día Internacional del Becario -que se celebra este viernes 8 de mayo-. Así, piden "una protección real en las prácticas no laborales".

"La realidad es tozuda y no admite la inacción: En el año 2025 hubo 840.000 personas en prácticas no remuneradas, de las cuales un 42% afirma haber sufrido explotación", expresa el sindicato en un comunicado.

En ese sentido, la secretaria confederal de Juventud de CCOO, Pau Garcia Orrit, ha denunciado "la vulnerabilidad extrema" del colectivo, que considera que se ha agravado por "sucesos trágicos" como el reciente fallecimiento de un estudiante de 24 años en Galicia mientras realizaba prácticas en una empresa de construcción de maquinaria industrial.

"No podemos permitir que, de nuevo, haya una generación a la que el Estado le dé la espalda mediante un sistema de prácticas que empuja al fraude y a la sustitución de empleo real por trabajo sin derechos", ha apuntado.

Para lograr esta protección, CCOO ha explicado que es "urgente" aprobar el Estatuto de las Personas en Prácticas No Laborales, que "viene a ofrecer un marco de protección con el que no cuentan ahora mismo las personas en esta situación".

García ha recordado que el Estatuto no es solo una cuestión de juventud. "Más del 22% de las personas en prácticas superan los 30 años, lo que demuestra que la precariedad se está cronificando en el mercado laboral español", ha añadido.