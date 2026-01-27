CEAPA lanza una guía para acompañar a las familias en el uso responsable de la Inteligencia Artificial - CEAPA

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha presentado este martes la Guía de Familias Educadoras en el uso de la Inteligencia Artificial.

Se trata de un recurso orientado a ayudar a las familias a comprender y acompañar el impacto de esta tecnología en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, según ha informado CEAPA.

La publicación, financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, nace como respuesta a la creciente preocupación de madres y padres ante el uso cada vez más extendido de herramientas basadas en IA en el ámbito educativo, social y personal.

Lejos de ser un manual técnico, la guía propone un enfoque cercano y reflexivo que invita a explorar la inteligencia artificial desde una mirada crítica y constructiva.

"No es un manual de instrucciones técnicas, sino un verdadero viaje compartido en el que vamos a mirar la IA a los ojos, sin miedo ni ingenuidad. Descubriremos dónde nos fortalece y dónde nos debilita, y también qué trampas esconde. No se trata de idolatrar ni de demonizar: se trata de acompañar", refleja el documento.

La presidenta de CEAPA, María Sánchez, ha subrayado que la inteligencia artificial representa "una herramienta poderosa que puede potenciar la creatividad, la autonomía y el aprendizaje, pero que también puede debilitar el esfuerzo personal o encerrar a los menores en burbujas de consumo y pensamiento".

En este sentido, la guía insiste en la necesidad de educar desde la dualidad: aprovechar las ventajas de la tecnología mientras se vigilan sus límites.

Uno de los ejes centrales del documento es el papel de las familias como agentes educativos clave. Según Sánchez, el rol de la familia "no puede reducirse a prohibir ni a vigilar; tampoco basta con dar rienda suelta".

"Lo que necesitamos es acompañar: estar presentes, guiar, preguntar y reforzar el pensamiento crítico y la creatividad", afirma.

La guía defiende que la experiencia de vivir, sentir y decidir en comunidad sigue siendo insustituible frente a cualquier avance tecnológico. Además, el texto amplía la mirada hacia la dimensión social de la inteligencia artificial y en cómo afecta a la igualdad, al medio ambiente o a la cultura.

"Queremos que nuestros hijos e hijas sepan que cada decisión digital tiene impacto social, y que usar la IA de manera justa, inclusiva y sostenible es parte de su responsabilidad como ciudadanos", explica la presidenta.

El documento concluye con una pregunta que resume su espíritu: '¿queremos que las nuevas generaciones sean usuarias pasivas de la inteligencia artificial o ciudadanos críticos capaces de emplearla para ampliar su libertad y responsabilidad?'. CEAPA apuesta por lo segundo y propone a las familias convertirse en protagonistas de este desafío educativo que marcará el presente y el futuro de la sociedad.