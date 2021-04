Celaá advierte de que el Gobierno recurrirá el pin parental en Murcia: "No vamos a tolerarlo de ninguna de las maneras"

La ministra admite posible repunte de aulas cerradas tras la Semana Santa pero espera un tercer trimestre "con la mayor normalidad"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha advertido de que el Gobierno "no va a tolerar de ninguna de las maneras" la implantación del llamado 'pin parental' en la Región de Murcia, tras el acuerdo alcanzado por el PP y tres exdiputados de Vox para tumbar la moción de censura en la comunidad autónoma y que derivó en el nombramiento de María Isabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura.

"Es un veto parental al derecho fundamental del alumno a ser educado y no vamos a tolerar de ninguna de las maneras una actuación que es ilegal", ha adelantado Celaá en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que cuestionó además que Campuzano sea un "referente adecuado" para los alumnos tras su reticencias a vacunarse contra el COVID.

La titular de Educación ha asegurado que el Ministerio está dispuesto a recurrir la medida "igual que se hizo el año pasado", cuando quedó en suspenso la medida tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

"Estaremos atentos a cualquier a cualquier normativa y actuación que suponga un recorte del derecho fundamental a la educación", ha explicado la ministra, quien ha recordado que "una de las cuestiones que se debe enseñar a los alumnos es proteger su salud mental y física, el respeto al diferente y la educación afectivo-sexual está plenamente incorporada al curriculum". Asimismo, considera que la implantación de 'pin parental' "es una falta de respeto a la libertad de cátedra y a la autonomía de los centros".

Celaá ha admitido no haber mantenido ningún contacto con Lozano ni tiene previsto hacerlo hasta ver cómo discurren los acontecimientos. "No he intentado hablar con la consejera, institucionalmente habré de hablar con ella, pero hasta el momento no he intentando ninguna conversación y voy a ver cómo van decantándose las cosas".

La titular de Educación ha lamentado que el PP haya puesto la educación "como moneda de cambio" para conseguir mantenerse en el Gobierno de Murcia tras la moción de censura. "La educación ha sido concebida más como una mercancía que como un derecho y nosotros no vamos a tolerar eso" ha indicado la ministra.

Isabel Celaá considera además que la nueva consejera de Educación de Murcia "no es un referente adecuado para el alumnado" en relación a sus reticencias sobre la vacunación contra el coronavirus. "Un ministro o un consejero de educación creen en la capacidad de la ciencia y lo estamos viendo cada día para resolver problemas, es loable cómo ha actuado la ciencia en la pandemia y las vacunas están demostrando históricamente su eficacia", ha indicado Celaá en relación a María Isabel Campuzano, aunque que confió en que ésta "cambiará de opinión en breve".

Celaá ha mostrado, sin embargo, su disposición a vacunarse y ha negado tener recelo alguno sobre el suero de Astrazeneca. "Me pondré la que me tengan que poner en el sitio que me corresponda, creo en las vacunas y quiero vacunarme cuanto antes", ha concluido la ministra.

UN TERCER TRIMESTRE CON LA MAYOR NORMALIDAD

Por otra parte, la ministra ha confiado en que el tercer trimestre del curso transcurra "con la mayor normalidad posible" en los centros educativos y ha recordado que en los peores momentos el número de aulas cerradas fue inferior al 2 por ciento, aunque ha admitido la posibilidad de un "repunte" por la incidencia de Semana Santa.

"Hemos superado los dos trimestres mas difíciles con escuelas abiertas y este es un esfuerzo y éxito colectivo; el profesorado ha trabajado mucho y muy bien; hemos sido de los pocos países que con mucha determinación ha mantenido las escuelas abiertas y esto es un éxito social", ha incidido.

Respecto a la posibilidad de mantener en los próximos cursos la reducción de ratios en las aulas aplicada este año por la pandemia, la ministra ha expresado el deseo del ministerio de "avanzar hacia la codocencia". "Nos gustaría que hubiera grupos mayores pero con dos expertos en el aula. También queremos trabajar con más profesionales, en espacios más amplios, que se puedan hacer obras en los centros" ha expuesto.

Ha resaltado también el esfuerzo en la digitalización de los centros y la adquisición de equipos para los alumnos. "La digitalización nos aporta otra manera de pensar, pero tiene que ir acompañado de más medidas", ha explicado Celaá para quien ha resultado un "éxito" que los alumnos más vulnerables dispongan de una tablet o un dispositivo para conectarse en casa. Según ha comentado, estos equipos "tienen vocación de durar varios cursos y el objetivo sería que cada alumno tuviera su propio dispositivo".

Respecto al nuevo curriculum de Primaria y Secundaria en el que trabaja el ministerio, Celaá ha admitido la importancia de que los alumnos aprendan a memorizar porque "la memoria forma parte esencial de la inteligencia", aunque ha hecho hincapié en la necesidad de "comprender para aprender".

"Lo más importante es que el alumno aprenda a aprender y algunas metodologías ya se están aplicando. Hay que trabajar para que el alumno, con el aprendizaje esencial, resuelva cuestiones de su vida. El archivo memorístico tiene un valor relativo", ha concluido.