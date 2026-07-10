Los centros de FP LinkiaFP, MasterD y MEDAC no han recibido la denuncia de OCU y afirman que colaboran con la autoridad

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los centros de Formación Profesional LinkiaFP, MasterD y MEDAC han asegurado que no han recibido todavía notificación oficial alguna, ni por parte del Ministerio de Consumo ni de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), sobre la denuncia por presuntas "prácticas abusivas y falta de transparencia".

OCU informó este jueves de que había presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra nueve academias online de formación profesional por "posibles prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de derechos básicos de los consumidores en la contratación de sus cursos".

La organización asegura que Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia comparten varias "irregularidades", como "falta de información precontractual básica; recorte del derecho de desistimiento, que permite cancelar el contrato en un plazo de 14 días; cláusulas abusivas; publicidad engañosa; falta de transparencia sobre las condiciones de financiación del curso; y unas prácticas no tan seguras como se anuncian".

Desde LinkiaFP han asegurado a Europa Press que no han recibido notificación oficial sobre la denuncia, por lo que han evitado pronunciarse sobre su contenido.

No obstante, han remarcado que desarrollan su actividad "con un firme compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa aplicable y la protección de los derechos" de sus estudiantes.

LinkiaFP afirma que colaborará "plenamente", como han hecho "siempre", si se les requiere cualquier información por parte de las autoridades competentes.

En la misma lína, Davante (MasterD y MEDAC) señalan que no han recibido a día de hoy notificación oficial alguna, por lo que no pueden pronunciarse sobre el contenido concreto de la denuncia.

Sin embargo, manifiesta que no se reconocen en las acusaciones generales realizadas hacia varios centros educativos, "tal y como confirman los procesos de inspección de educación" a los que se someten "de forma continuada con resultados siempre positivos".

"Nuestra actividad se desarrolla con rigor en la claridad de la información, el cumplimiento normativo y la mejora constante de nuestros procesos con el alumnado. Mantenemos además una colaboración activa y una relación fluida con la propia OCU, cuyos datos públicos reflejan este compromiso: tanto MEDAC como MasterD cuentan con la calificación de 'Muy buena' en la plataforma de reclamaciones de la organización, con puntuaciones de 91 y 81 sobre 100 respectivamente, situándose en el top 3 de las empresas de formación mejor valoradas por la propia OCU", aseguran desde la institución educativa.

Davante incide en su respeto pleno al papel de las organizaciones de consumidores y el derecho de cualquier alumno a presentar una reclamación, y aputna que colaborará, como hace "siempre", con cualquier autoridad competente que les requiera información al respecto.

"Con más de 140.000 alumnos formándose cada año en nuestros centros, la confianza y la satisfacción de nuestro alumnado son nuestra prioridad", zanja.