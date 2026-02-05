Centros de FP señalan que el "éxito" de esta formación requiere "un esfuerzo para que se garantice la calidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación centros de FP, FPEmpresa, ha señalado que el "éxito" de esta formación y el aumento del número de centros, estudiantes y grupos "requiere un refuerzo de la vigilancia y el control para que se garantice la calidad de estas enseñanzas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de la asociación, Luis García, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que va a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.

FPEmpresa valora positivamente "la preocupación continua y los recursos y foco que se han puesto desde el Gobierno en el sistema de FP".

En todo caso, el presidente de la asociación precisa que no pueden valorar "con precisión" las propuestas sobre la autorización de centros de FP, al estar "a la espera de las medidas concretas y los requisitos".

La asociación reclama que se refuerce el número de inspectores educativos en las comunidades autónomas, "de tal manera que se pueda hacer un seguimiento sólido de este tramo educativo".