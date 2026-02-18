CEU, ESADE e IESE, entre las 100 compañías incluidas en la lista Forbes Best Reputation 2026

Archivo - CEU - CEU - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Forbes ha incluido a las instituciones educativas CEU, ESADE e IESE en la primera edición de Forbes Best Reputation, una iniciativa que busca reconocer a las 100 compañías mejor valoradas en España en 2026 y que ha elegido en primer lugar a CaixaBank.

Estas empresas lideran la reputación corporativa en España y marcan el estándar del mercado. "Se trata de un reconocimiento a 100 empresas con una historia de éxito, pero también de trabajo, de empeño, de innovación y emprendimiento, y que conforman y representan el tejido empresarial español", ha señalado el editor de Forbes España, Andrés Rodríguez.

Entre los nombres que figuran en la lista, publicada por primera vez este año, se encuentran importantes empresas de diferentes sectores, como banca y servicios financieros (12); infraestructura y construcción (3); consultoría y servicios profesionales (8); hoteles, turismo y ocio (4); seguros (6); industria y manufactura (3); distribución y gran consumo (5); salud y farma (12); inmobiliario y real estate (4); educación (3); alimentación y bebidas (8); energía y utilities (5); obra social (1); tecnología y software (10); retail, moda y lujo (6); medios y entretenimiento (2); industria tabacalera (2); tecnologías avanzadas (1); tercer sector, institucional (1); seguridad, alarmas (2); y telecomunicaciones (2).

El ránking se basa en el estudio de 'Impacto Reputacional 2026', elaborado por la empresa de IA y Data Big Enigmia, que evalúa la huella real que las compañías generan en los medios españoles, a partir de su capacidad para controlar su mensaje y convertir su presencia informativa en reputación.

El modelo no mide la visibilidad bruta, sino la calidad y eficacia reputacional de las menciones que recibe cada organización, valorando especialmente cinco factores: eficiencia reputacional, liderazgo dentro del sector, relevancia relativa respecto a la exposición típica del sector, calidad del mensaje y volumen residual como criterio de equilibrio.

El análisis se realiza únicamente sobre menciones con contenido reputacional, identificadas mediante modelos de inteligencia artificial y tecnologías semánticas.

Cada noticia se clasifica en dimensiones clave de reputación corporativa, como liderazgo, gobernanza, innovación, desempeño o sostenibilidad, excluyendo automáticamente contenido no reputacional, duplicado o de tipo comercial.

Este marco permite comparar empresas de sectores con niveles muy diferentes de presencia mediática y evaluar su rendimiento reputacional en condiciones equitativas.

El resultado ofrece una visión estructurada del impacto reputacional de las compañías en España durante 2025, identificando a las organizaciones que mejor han gestionado su narrativa pública y han obtenido un rendimiento reputacional superior al esperado para su contexto competitivo.