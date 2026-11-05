Ciencia en el Barrio, el proyecto del CSIC que acerca la ciencia a zonas vulnerables, cumple 10 años

Ciencia en el Barrio cumple 10 años - CSIC

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciencia en el Barrio, la iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que acerca la ciencia a barrios vulnerables de grandes urbes, cumple diez años de historia.

Para conmemorar esta década, el proyecto ha reunido a docentes de su red de centros en un evento simultáneo celebrado en Madrid, Barcelona y Sevilla, que ha servido para compartir experiencias, poner en común necesidades y plantear nuevas propuestas.

Coincidiendo con este décimo aniversario, el proyecto ha puesto en marcha la serie documental '¿Hablamos?', rodada en abril de este año y cuyo estreno será en 2027.

Ciencia en el Barrio comenzó en 2016 en seis IES de Madrid. Una década después, el proyecto se ha consolidado en 50 centros de diversa naturaleza -aunque la mayoría siguen siendo IES-, que constituyen la puerta de entrada a los barrios.

A lo largo de la evolución del proyecto, y atendiendo a la idiosincrasia de cada ciudad, se han adherido en Madrid Centros de Educación de Personas Adultas, Centros de Mayores, Centros Educativos Terapéuticos y el Aula Hospitalaria 12 de Octubre.

En Barcelona, la red Institutos-Escuela y Casals de Barri se ha sumado a la iniciativa, que también se ha abierto a su área metropolitana añadiendo IES de l'Hospitalet de Llobregat. Y Sevilla, ciudad que alberga a 6 de los 15 barrios más pobres del Estado, cuenta con una alta demanda por parte de los institutos, por lo que el proyecto sigue focalizado en estos centros educativos.

En estos diez años, Ciencia en el Barrio ha desarrollado más de 1.000 actividades de divulgación sobre distintas temáticas y en múltiples formatos, como charlas, talleres, exposiciones, clubes de lectura, obras de teatro o visitas a centros de investigación. Guiadas por personal investigador del CSIC, estas propuestas han llegado a una audiencia presencial acumulada de más de 72.500 personas a lo largo de esta década.

Desde sus inicios, el proyecto ha perseguido que el alumnado transmita a sus entornos el conocimiento aprendido replicando los talleres en otros centros o en ferias de la ciencia. Y, desde los últimos años, Ciencia en el Barrio ha centrado parte de sus esfuerzos en llegar a colectivos más alejados de la divulgación científica, como puede ser el alumnado con trastornos de salud mental, sumando nuevos centros con especial dificultad.