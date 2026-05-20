Ciencia convoca el Certamen 'Jóvenes Investigadores' para estudiantes de ESO, FP y Bachillerato

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado los premios del XXXVII Certamen 'Jóvenes Investigadores' de Introducción a la Investigación Científica. La convocatoria va dirigida a alumnos matriculados en el curso 2025-2026, en centros docentes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional y están dotados con un presupuesto de 110.000 euros, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La convocatoria prevé un Premio Especial del Certamen dotado con 5.000 euros, siete primeros premios de 4.000 euros cada uno, diez segundos con una dotacion de 3.000 euros, diez terceros premios de 2.000 euros cada uno y once accésits de 1.000 euros. Asimismo, se otorgarán ocho premios de 2.000 euros a los tutores coordinadores de cada uno de los trabajos galardonados con los primeros premios y el premio especial.

Asimismo, se otorgarán menciones de honor a un tutor coordinador, a un centro docente o asociación y a una persona o institución.

El plazo para la presentación de candidaturas será de diez días hábiles a partir del 21 de mayo.