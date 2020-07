Ciudadanos exige al Gobierno garantizar la neutralidad en la EBAU en todas las CCAA

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha denunciado este jueves los "contenidos ideológicos" que se han registrado en los Exámenes del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se han celebrado en Baleares y Comunidad Valenciana y ha llamado al Ejecutivo a poner las medidas necesarias para garantizar la "neutralidad" en estas pruebas.

Los naranjas explican que, el pasado 7 de julio, los alumnos de la prueba de Lengua y Literatura Catalana de Baleares tuvieron que comentar un artículo de opinión publicado en el diario Ara en el que su autor "critica que los asistentes de voz electrónicos no están adaptados para contestar en catalán".

Dice Ciudadanos que el artículo afirma que "el asistente de voz no funciona si no le hablas la lengua de un imperio" y que su función "es hacer de asistente" o "distraer" al usuario y no "ejercer la función de un guardia civil".

EXIGEN UNA VALORACIÓN

En cuanto a la Comunidad Valenciana, el partido que capitanea Inés Arrimadas explica que el examen recogía una noticia publicada en el periódico 'Levante 'sobre un informe del Consejo de Europa en el que se asegura que el valenciano "se encuentra en una situación preocupante, sobre todo en el marco de la Administración del Estado y del sistema judicial y que la ley autonómica de 2018 imposibilita la inmersión lingüística".

A través de una iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, los de Inés Arrimadas piden medidas al Gobierno para evitar estos contenidos y que se garantice a los alumnos de toda España la "neutralidad ideológica" en los exámenes. Además, quiere que el Ejecutivo se pronuncie sobre el "sesgo de los textos escogidos" para los alumnos en estas dos autonomías.