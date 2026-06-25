Un colegio de Badajoz y dos de Barcelona, entre los finalistas de los Premios a los Mejores Colegios del Mundo 2026

Archivo - Mochilas de los niños en un aula - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres colegios españoles ejemplares han sido seleccionados este jueves entre los finalistas de los Premios a los Mejores Colegios del Mundo 2026, según ha informado T4 Education, que destaca que es el mayor número de centros españoles preseleccionado en un mismo año.

Los galardones, creados por T4 Education tras la pandemia de la Covid-19 en 2022 con el fin de difundir las mejores prácticas de los centros educativos que están cambiando vidas tanto en sus aulas como mucho más allá de sus muros, han sido descritos como la "Copa del Mundo de los centros educativos".

El IES Alba Plata -un instituto público de secundaria de Fuente de Cantos, Badajoz (España), que está poniendo en marcha proyectos de economía circular impulsados por los alumnos y que aprovechan la ciencia y el medio ambiente para resolver problemas reales en el entorno local de los alumnos- ha sido incluido en la lista de los diez finalistas del Premio a la Mejor Escuela del Mundo en Acción Medioambiental.

Por su parte, el Colegio Montserrat -un centro independiente de educación infantil, primaria y secundaria de Barcelona (España), que cuenta con financiación parcial y que involucra activamente a los padres como co-creadores del éxito académico de sus hijos a través de su modelo 'Tripod Learning', el cual ha permitido a los alumnos poner en marcha más de 300 'miniempresas sociales' dirigidas por ellos mismos- ha sido incluido en la lista de los 10 finalistas del Premio a la Mejor Escuela del Mundo en la categoría de Colaboración Comunitaria.

Además, Learnlife -un colegio independiente de Primaria y Secundaria de Barcelona (España) que cuestiona la idea profundamente arraigada en la educación moderna de que los jóvenes aprenden mejor cuando su aprendizaje está estrictamente controlado, supervisado y estandarizado- ha sido seleccionada entre las 10 finalistas del Premio a la Mejor Escuela del Mundo en la categoría de Innovación.

Los ganadores de los cinco premios 'World's Best School' -en las categorías de Colaboración con la comunidad, Acción medioambiental, Innovación, Superación de la adversidad y Fomento de una vida saludable- serán seleccionados por un jurado de expertos "según criterios rigurosos".

Los tres finalistas y los ganadores se darán a conocer en noviembre. Además, las 50 escuelas preseleccionadas en las cinco categorías participarán también en una votación pública, que se ha abierto este jueves, para determinar el ganador del Premio de la Elección de la Comunidad.

A continuación, se invitará a los centros ganadores y finalistas a la Cumbre Mundial de Centros Educativos, que se celebrará en Londres (Reino Unido) los días 16 y 17 de enero de 2027, donde compartirán sus mejores prácticas, así como sus conocimientos y experiencia únicos, con responsables políticos y figuras destacadas del ámbito de la educación mundial.