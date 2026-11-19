MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Learnlife - un colegio independiente de Primaria y Secundaria de Barcelona, integra la lista de los quince mejores centros educativos del mundo reconocidos por los World's Best School Prizes 2026, tras ser elegido en segunda posición en la categoría Innovación del Premio a la Mejor Escuela del Mundo.

El centro cuestiona la idea de que los jóvenes aprenden mejor cuando su aprendizaje está estrictamente controlado, supervisado y estandarizado.

Así, ha desarrollado un ecosistema de aprendizaje centrado en la vida, la confianza, la autonomía y la preparación para el futuro; donde los alumnos diseñan sus propias trayectorias de aprendizaje, los profesores actúan como guías y mentores, y el control se convierte en responsabilidad propia para desarrollar un propósito.

A medida que los alumnos avanzan, van adquiriendo la capacidad de diseñar su propio plan de estudios a través de una semana de prueba en la que pueden explorar sus opciones antes de comprometerse con un 'módulo' para cada ciclo de aprendizaje.

Por ejemplo, en Matemáticas, los alumnos pueden elegir entre Matemáticas aplicadas, Matemáticas para ciencias y negocios, o Matemáticas transdisciplinares integradas en asignaturas como biología, "lo que les da mucha más libertad dentro de una estructura definida".

El enfoque se basa en metodologías de 'espacio abierto', similares a las utilizadas en conferencias, en las que los participantes proponen y exploran temas de interés.

Los profesores, a los que se denomina 'guías de aprendizaje', trabajan en estrecha colaboración con los alumnos para diseñar cada experiencia de aprendizaje centrada en el aprendizaje personal, en la que el niño puede desarrollar y gestionar su propio proceso, fomentando desde el principio la responsabilidad y la autonomía como capacidades significativas.

Las aulas se convierten en estudios de aprendizaje, y se han eliminado las barreras tradicionales, como la edad y los horarios fijos, para dar a alumnos y profesores la flexibilidad necesaria para colaborar y compartir sus experiencias entre sí en un espacio mucho más fluido y conectado.

Las mejores escuelas de este año según los World's Best School Prizes 2026 son la G-School de Seúl (Corea del Sur), la Slum2School Green Academy de Epe (Nigeria), la TNS Beaconhouse de Lahore (Pakistán), la Swiss Cottage School, Development and Research Centre de Londres (Reino Unido) y la Escola Municipal GET IV Centenario de Río de Janeiro (Brasil).

Por su parte, el Premio de la Elección de la Comunidad se otorgó a Darüssafaka Egitim Kurumlari tras obtener el mayor número de votos de las 50 escuelas preseleccionadas en las cinco categorías de los Premios a las Mejores Escuelas del Mundo en una votación pública.