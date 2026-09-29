CONCAPA traslada a Vivas su "apoyo" a las familias de Ceuta ante la situación que afecta a colegios y menores

Archivo - Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Varias mujeres migrantes en Ceuta, reubicadas en el campo de fútbol del colegio Reina Sofía, han pedido al Gobierno que encuentre una solución a su situación, después d - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, su "apoyo y solidaridad" con las familias ceutíes ante la "difícil y excepcional" situación que vive la ciudad y sus consecuencias en la vida cotidiana de niños y jóvenes.

En una carta remitida por correo electrónico, la organización ha expresado su preocupación por que este escenario haya terminado afectando también a los centros educativos y haya condicionado actividades cotidianas como llevar a los hijos al colegio o disfrutar de una tarde en un parque.

CONCAPA ha manifestado, en particular, su cercanía a las familias de los centros concertados de Ceuta, aunque ha extendido su respaldo al conjunto de las familias de la ciudad, con independencia de la red educativa a la que pertenezcan los centros en los que estudian sus hijos.

"Cuando está en juego la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de un menor, no existen redes educativas diferentes: existen niños, familias y derechos que deben ser protegidos", ha afirmado la presidenta de CONCAPA, María Ángela Melero.

La confederación ha hecho así un llamamiento a proteger a los menores y a garantizar la normalidad y la seguridad de las familias ceutíes ante una situación que, según ha alertado, incide también en el desarrollo de la actividad escolar.

En la carta remitida a Vivas, CONCAPA solicita mantener una reunión, presencial en Ceuta o telemática, tanto con el presidente de la ciudad autónoma como con la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco.