El Congreso aprueba una iniciativa del PSOE con medidas contra la violencia machista en universidades rechazada por Vox

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario, a pesar del voto en contra de Vox y la abstención del PP.

Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso insta al GObierno a seguir desplegando las políticas públicas necesarias para cumplir con las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que estén vinculadas con el ámbito universitario.

Así, propone, en coordinación con las comunidades autónomas, las universidades y las administraciones educativas competentes, mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión de Maestro como en el de docente de Educación Secundaria.

La Cámara Baja insta a ayudar a las víctimas de violencia de género mediante la implementación de acciones positivas en el procedimiento de homologación y equivalencia de títulos y estudios extranjeros de las víctimas de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual, y de las víctimas de violencia de género. También en la concesión de becas y ayudas al estudio, eximiendo del cumplimiento de umbral académico cuando se encuentre en una situación de violencia de género o sexual.

En coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, reclama mejorar y reforzar las Unidades de Igualdad de Género en las universidades para dotarles de mayores recursos económicos y presupuestos propios, con el objetivo de que puedan participar en la realización de estudios y organizar campañas de prevención en los Campus Universitarios.

Asimismo, la iniciativa socialista busca promover el equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos directivos y colegiados de las universidades, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de representación paritaria.

En coordinación con las comunidades autónomas, las universidades y las administraciones educativas competentes, la iniciativa insta al Ejecutivo a fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas que profundicen en la comprensión de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria.

Por último, apuesta por fomentar la presencia de contenidos sobre violencia de género y violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, incluida aquellas que tengan su origen en entornos digitales, en los planes de estudios de las facultades donde se imparta medicina, psicología, enfermería, farmacia, magisterio, trabajo social, derecho, periodismo, recursos humanos, así como en las escuelas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su intervención, la diputada del PP Cristina Moreno ha cargado contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant: "Se dedica más a su candidatura en la Generalitat que a su Ministerio, el Ministerio de Universidades, entre otras competencias".

"Frente al populismo punitivo de fachada del PSOE, el Partido Popular propone rigor. No vamos a permitir que sigan troceando el pacto de Estado que se aprobó hace un año en documentos de PNL que son declaraciones de intenciones y que ustedes no cumplen", ha reprochado.

En la misma línea, el diputado de Vox Jacobo González-Robatto ha criticado que el PSOE defienda una proposición no de ley de lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario cuando "no está para dar lecciones, ni levantar el dedito, ni para presentarse como juez moral de nadie" por arrastrar, en sus palabras, "una condena de escándalos recientes como el caso Salazar".

"Porque ustedes miran al otro lado a la hora de ver las políticas que funcionan, que son las que nosotros hemos propuesto muchas veces. Penas mucho más duras, cumplimiento íntegro para maltratadores, violadores y agresores sexuales. No charla y a la calle, que es lo que está pasando. Protección real y medios sin ideología y expulsión inmediata de ilegales", ha zanjado el diputado de Vox.

Por su parte, la diputada de Sumar Candela López ha incidido en que las universidades "son espacios desde donde transformar la realidad".

"La universidad no solo debe proteger a las víctimas, debe formar. Si no incorporamos la perspectiva de género en esta formación estamos perpetuando la ceguera institucional que tantas veces ha fallado a las mujeres", ha advertido López.