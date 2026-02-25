Congreso debate mañana una iniciativa del PP para que el Gobierno cumpla con el pago de indemnizaciones a investigadores

Archivo - (I-D) El rector de la UNED, Ricardo Mairal; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Universidades, Diana Morant y la presidenta de la CRUE - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados debatirá este jueves una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y al perjuicio causado a las universidades públicas.

La iniciativa, consultada por Europa Press, insta al Gobierno a proceder "de manera urgente" al pago íntegro de las cantidades adeudadas a las universidades públicas derivadas de la aplicación de la reforma de la Ley de la Ciencia, incluyendo indemnizaciones y finiquitos del personal investigador.

El Partido Popular quiere que el Ejecutivo haga público, en el plazo máximo de un mes, un informe detallado remitido a la Comisión da Cámara Baja que incluya el importe total pendiente de abono; las universidades afectadas y las cantidades adelantadas por cada una; y el calendario cierto y verificable de pagos.

También exige al Gobierno que garantice que ninguna modificación normativa futura en materia de derechos laborales del personal investigador entre en vigor sin la correspondiente memoria económica suficiente, dotación presupuestaria previa y transferencia efectiva de fondos a las universidades.

Asimismo, le reclama evaluar y compensar el impacto financiero causado a las universidades públicas por los retrasos en los pagos comprometidos, habilitando mecanismos extraordinarios que eviten recortes en docencia, investigación o contratación.

Por último, el PP pide la comparecencia, en el plazo "más breve posible", de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el Congreso "para explicar los motivos del retraso, depurar responsabilidades políticas y detallar las medidas correctoras que garanticen que esta situación no vuelva a repetirse".

Los rectores reclamaron al Ministerio que cumpla con su compromiso de asumir los gastos que generen las indemnizaciones por finalización de los contratos, tanto los predoctorales como los posdoctorales, activos en el momento de entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia.

Según los datos facilitados por las propias universidades, los campus han adelantado el pago de 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores que finalizaron sus contratos predoctorales y postdoctorales entre 2022 y 2025.

La ministra Diana Morant se comprometió en el año 2022 a pagar la finalización de estos contratos, una medida que afecta a 18.000 jóvenes investigadores en España y supone una inversión de más de 60 millones de euros.

Por ello, las universidades insisten al Ministerio que "cumpla con su compromiso de asumir el abono de estas indemnizaciones, y que afecta fundamentalmente a las universidades públicas".