El Congreso insta al Gobierno a apoyar a las universidades públicas en la integración responsable de la IA

Archivo - Universidad - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una iniciativa de Sumar relativa al establecimiento de una línea específica de financiación y a la creación de un espacio de reflexión y gobernanza compartida para la integración responsable de la inteligencia artificial en el Sistema Universitario Español.

La iniciativa ha salido adelante a pesar del voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y Vox y ha incorporado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, a la que ha tenido acceso Europa Press, que precisa que la financiación de las universidades públicas es competencia de las comunidades autónomas y apuesta por promover investigación en IA y desarrollo de aplicaciones propias.

De este modo, el Congreso pide al Gobierno que apoye a las universidades públicas en el desarrollo de sus capacidades institucionales para una integración responsable de la inteligencia artificial.

Asimismo, insta al Ejecutivo a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y respetando sus competencias, un espacio estatal de cooperación, intercambio de experiencias y reflexión compartida sobre inteligencia artificial en la educación superior, liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), orientado a la elaboración de criterios y recomendaciones comunes en materia de evaluación, ética, integridad académica y buenas prácticas.

La Cámara Baja también quiere que el Gobierno favorezca la autonomía estratégica y el acceso equitativo a infraestructuras y servicios de inteligencia artificial, promoviendo soluciones interoperables, la protección de los datos educativos y científicos, el impulso de capacidades tecnológicas europeas y la disponibilidad de herramientas y recursos en todas las lenguas oficiales del Estado.

Igualmente reclama que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades promueva en el marco de la Unión Europea procesos regulatorios y políticas supranacionales de impulso y desarrollo de la investigación en IA, así como el desarrollo de aplicaciones propias en el espacio europeo de educación superior (EEES).

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades también ha aprobado una proposición no de ley del PSOE relativa al reconocimiento de la UNED y sus centros asociados, que ha salido adelante por 19 votos a favor y 17 en contra.

Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso insta al Gobierno a reconocer el "singular papel" de la UNED dentro del entorno europeo y la "enorme utilidad pública" de su modelo de formación superior, especialmente como garantía educativa para colectivos históricamente excluidos de los campus tradicionales, así como a continuar los trabajos de relanzamiento de la UNED para "consolidarla como referente en enseñanza a distancia pública, de calidad accesible e innovadora".

La Cámara Baja reclama asimismo al Ejecutivo que apele a las administraciones integrantes de los consorcios de los centros asociados para que refuercen su compromiso con la educación superior, incluyendo la mejora de la financiación y la adecuación de sus infraestructuras.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano sobre la regulación y el control de las cátedras universitarias.

La proposición no de ley, recogida por Europa Press, proponía regular la creación, el funcionamiento y el control de las cátedras financiadas por entidades privadas en universidades públicas, con el objetivo de "garantizar su transparencia y la independencia académica".

La iniciativa registrada por ERC buscaba instar al Gobierno a crear un registro público de cátedras financiadas por entidades privadas, así como a impulsar mecanismos de evaluación "de la calidad, el rigor y la imparcialidad" de la investigación desarrollada en el marco de estas cátedras, mediante las agencias de evaluación del sistema universitario.

ERC también quería que el Ejecutivo garantice que los estudios e informes elaborados en el marco de cátedras financiadas por entidades privadas vayan acompañados de la publicación de sus fuentes de financiación.