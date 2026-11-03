Consejo Escolar avisa de que la reducción de ratios que prevé aprobar el Gobierno "precisará un incremento de recursos"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar del Estado ha avisado de que el real decreto que reduce las ratios en Infantil y Bachillerato, que prevé aprobar el Gobierno antes de las elecciones del 29N, "precisará un incremento de recursos humanos y materiales".

Así lo refleja el informe sobre el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros, al que ha tenido acceso Europa Press, aprobado este martes por la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.

El organismo insta a las administraciones educativas a aumentar, en su ámbito de competencia, el presupuesto destinado a educación, que haga posible la aplicación de las medidas de mejora contempladas en este proyecto normativo.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prevé aprobar antes de las elecciones generales este real decreto, que establece una reducción de ratios para las etapas de Infantil y Bachillerato, no así para las de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, cuya bajada de ratios se debe realizar mediante la aprobación de una ley y su tramitación cayó con la disolución de las Cortes Generales ante la convocatoria anticipada de elecciones.

Las ratios alumnado-profesor que propone el Ministerio en este real decreto en el primer ciclo de Educación Infantil son: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años. Asimismo, quiere reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

El Consejo Escolar del Estado valora positivamente la oportunidad de esta norma, ya que viene a actualizar la regulación de diversos aspectos de los centros educativos que "inciden significativamente en la calidad de la enseñanza, en la convivencia y el bienestar de la comunidad educativa".

Precisamente, valora positivamente la reducción del número máximo de alumnos por unidad escolar en el segundo ciclo de educación Infantil y Bachillerato, así como las nuevas relaciones numéricas del primer ciclo de educación Infantil y de la Formación Profesional, que "favorecen una atención más personalizada y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado".

El Consejo Escolar del Estado propone que la reducción de ratios "se extienda progresivamente a todas las enseñanzas y, de forma específica, a los grupos con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo".

También valora que se establezcan requisitos mínimos comunes para los centros del primer ciclo de educación Infantil, "lo que refuerza el carácter educativo de esta etapa y la equidad entre territorios".

Igualmente, celebra que el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en aulas ordinarias compute como dos plazas a efectos de la relación numérica profesorado-alumnado; y considera acertada la incorporación de medidas de protección de la salud y el bienestar del alumnado, del profesorado y del personal de apoyo educativo frente a las temperaturas extremas y otros riesgos climáticos.

El Consejo Escolar del Estado valora también positivamente el "esfuerzo" que realiza el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la utilización de un lenguaje coeducativo en la normativa que publica y lo insta, en coherencia con la línea de trabajo que se desarrolla en la Ponencia de Coeducación, a seguir avanzando en "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas".

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas a este real decreto por la CEOE, CEPYME, ACADE y FSIE, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al organismo.