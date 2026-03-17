Consejos Sociales de Universidades y CEOE refuerzan su alianza para impulsar la colaboración universidad-empresa

Acuerdo CCS Y CEOE - CCS

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han firmado este martes un nuevo convenio marco de colaboración con el objetivo de reforzar la relación entre el sistema universitario y el tejido productivo.

Este convenio también tiene la finalidad de promover iniciativas conjuntas orientadas a mejorar la empleabilidad, la transferencia de conocimiento, la formación a lo largo de la vida y la innovación en España.

El acuerdo actualiza el marco de cooperación entre la CCS y CEOE, ampliando la colaboración iniciada entre ambas instituciones en 2019 para impulsar iniciativas que refuercen la relación entre universidad y empresa, especialmente en ámbitos como la empleabilidad, la formación permanente, las prácticas universitarias y el emprendimiento.

Asimismo, permitirá desarrollar proyectos y programas específicos con participación de universidades, Consejos Sociales y organizaciones empresariales, orientados a fortalecer la transferencia de conocimiento, promover la formación dual universitaria, impulsar las microcredenciales y analizar las competencias y perfiles profesionales que demanda el tejido productivo.

Este acuerdo refuerza además el papel de los Consejos Sociales como espacios de encuentro entre universidad, empresa e instituciones, en línea con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Adamás, da continuidad y amplía la cooperación iniciada entre ambas organizaciones, adaptándola a los nuevos retos del sistema universitario y del mercado laboral.

Los Consejos Sociales, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario, son el órgano de participación y representación de la sociedad en la universidad y constituyen un espacio de encuentro entre el ámbito académico, las instituciones y el tejido productivo.

El convenio establece un marco general de cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas en materia de información, formación y divulgación en ámbitos de interés común para ambas instituciones.

Para ello, podrán impulsarse acuerdos específicos entre CEOE -o sus organizaciones territoriales y sectoriales-, las universidades y sus respectivos Consejos Sociales, en los que se concretarán los compromisos y las actuaciones a desarrollar.

Entre las líneas de trabajo previstas se encuentra el impulso de iniciativas destinadas a mejorar la empleabilidad de los estudiantes universitarios, el fortalecimiento de la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia el sector productivo, la promoción de programas de formación dual universitaria y la mejora de los mecanismos de prácticas en empresas.

El acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas orientadas a impulsar el emprendimiento universitario, promover la creación de cátedras de empresa y doctorados industriales, analizar los perfiles profesionales más demandados por el tejido empresarial y favorecer la implantación de microcredenciales universitarias alineadas con el marco europeo y con las necesidades del mercado laboral.

La colaboración entre la CCS y CEOE permitirá también promover la organización de estudios, informes, seminarios y foros de diálogo sobre los retos de la relación universidad- empresa, con el objetivo de contribuir al desarrollo de un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la innovación y el talento.

Con este acuerdo, ambas organizaciones refuerzan su compromiso con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la colaboración entre el sistema universitario y el tejido empresarial.