Consejos sociales de Universidades lamentan la muerte de Fátima Báñez y del resto de víctimas del accidente

Fátima Báñez - EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha expresado su profunda consternación y pesar por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo y especialmente el de la exministra Fátima Bañez.

La institución ha trasladado sus más sinceras condolencias a todas las familias y seres queridos de las personas fallecidas, así como su solidaridad y apoyo a los heridos y a todos los afectados por esta tragedia.

Desde la CCS han recordado con especial cariño y afecto a Fátima Báñez, con quien han mantenido "una estrecha relación institucional y personal durante su etapa en la CEOE y al frente de su Fundación, compartiendo iniciativas y un firme compromiso con la formación, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades".

Destacan especialmente su implicación y apoyo al programa RADIA, una iniciativa impulsada por Fundación ONCE, Fundación CEOE y la Conferencia de Consejos Sociales, destinada a mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión de mujeres con discapacidad en el ámbito de las nuevas tecnologías.

"Su compromiso con este proyecto, su cercanía y su disposición a colaborar con nuestra institución permanecerán siempre en nuestro recuerdo", señala.

En estos momentos de profundo dolor, la CCS se une al pesar de sus seres queridos, de sus compañeros de la Fundación CEOE y de todas las familias que han sufrido pérdidas en esta tragedia.