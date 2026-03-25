Convocados los Premios Nacionales de FP Superior dotados con 1.200 euros cada uno

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la convocatoria en 2026 de los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior para los alumnos que finalizaron estudios en los años 2023 y 2024, que tienen una dotación de 1.200 euros para cada galardonado.

Por cada administración educativa y familia profesional de Grado Superior podrá concurrir el alumnado que haya obtenido el Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior convocado por su comunidad autónoma o el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante los años 2023 y 2024.

En el caso en el que para una familia profesional haya más de un Premio Extraordinario en la respectiva comunidad o ciudad autónoma, solo podrá concurrir al Premio Nacional aquel que figure como designado para ello en la resolución de la concesión del Premio Extraordinario de la administración educativa correspondiente. En su defecto, solo podrá concurrir la persona que haya obtenido mayor puntuación en el proceso de resolución del Premio Extraordinario.

En el supuesto de empate en la puntuación, se dirimirá aplicando los criterios recogidos en el apartado sexto de la presente resolución, en el orden establecido, hasta el momento en el que se produzca el desempate que, de no producirse, será resuelto por el orden de presentación de la solicitud Tercero.

Cada premio tendrá una dotación de 1.200 euros. Al ser 52 el número máximo previsto de premios sumando los 26 de cada una de las dos convocatorias, la cantidad total presupuestada para estos premios es de 62.400 euro correspondiente a los años 2023 y 2024. Las solicitudes se podrán presentar en un plazo de 20 días hábiles.

A las personas que obtengan el Premio Nacional les será anotada esta distinción en su expediente académico por la secretaría del centro donde figuran estos. Además, a las personas premiadas se les hará entrega de un diploma acreditativo.