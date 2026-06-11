La convocatoria de ayudas para formación de profesorado universitario 2026 simplificará los procedimientos

Ayudas para la formación de profesorado universitario - MICIU

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria para 2026 de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) unificará convocatorias, simplificará procedimientos y mejorará la planificación, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las ayudas FPU están destinadas a financiar contratos laborales predoctorales de formación de personal docente e investigador, con los que los y las jóvenes beneficiarias desarrollan sus tesis doctorales.

Se trata de contratos de hasta cuatro años de duración en universidades y otros centros de investigación que facilitan que las personas seleccionadas inicien su carrera investigadora y adquieran competencias docentes universitarias que faciliten su incorporación al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la próxima convocatoria, las ayudas serán gestionadas directamente por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que coordinará las fechas de solicitud y resolución de las diferentes convocatorias de personal predoctoral en formación, para mejorar la organización y planificación de quienes quieran optar a estas ayudas y también de la propia administración.

Así, la nueva convocatoria, que se lanzará después del verano, incorpora una serie de novedades destinadas a simplificar los trámites necesarios para beneficiarse de estas ayudas. Por ejemplo, para presentar la solicitud, no será necesario que la persona ya esté matriculada o admitida en el programa de doctorado. Sí tendrá que estarlo cuando se formalice el contrato.

Para facilitar la gestión de la ayuda, las solicitudes también deberán ser presentadas por el centro de I+D donde se vaya a desarrollar el proyecto de tesis, además de por las personas interesadas.

Las ayudas cubrirán los gastos derivados de la realización de estancias en centros de I+D y de la matrícula en las enseñanzas de doctorado, además de los costes salariales y de indemnización a la finalización del contrato.

Por otra parte, se han modificado los criterios de evaluación, en los que se incluye una valoración de la trayectoria científico-técnica del equipo en el que se desarrollará la actuación. Se puntuará con hasta 25 puntos y los 75 restantes se otorgarán en base a la nota media ponderada del expediente académico de la persona solicitante.

También, para simplificar los trámites burocráticos, se eliminará la necesidad de presentar una justificación económica anual y únicamente será necesario presentar una memoria económica justificativa al finalizar el plazo de ejecución de la ayuda.

Del mismo modo, desaparece la justificación científico-técnica anual. A partir de la próxima convocatoria, el personal investigador predoctoral en formación contratado, así como las entidades beneficiarias deberá elaborar dos informes de seguimiento científico técnico, uno intermedio y otro final.

Desde 2018 y hasta la convocatoria 2025, el Gobierno de España ha invertido en la Convocatoria FPU más de 658 millones de euros, que han facilitado la contratación de más de 6.000 investigadores e investigadoras.