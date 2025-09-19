CSIF alerta de que la temporalidad en los docentes alcanza el 49% en el curso universitario 25/26

Archivo - Una pancarta que reza 'Menos temporalidad, más estabilidad' en una concentración frente al ministerio de Educación y Formación Profesional, a 9 de febrero de 2022, en Madrid (España). Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical In - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que el curso universitario 2025-2026 ha comenzado "con las mismas carencias que otros años", entre ellas las "dificultades financieras y precariedad" en las plantillas de los docentes, con una temporalidad cercana al 49 por ciento.

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, "a pesar del compromiso" de llegar al 1 por ciento de PIB recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), "la realidad es que el gasto universitario hoy se sitúa en el entorno del 0,7 por ciento, lejos de la media de la Unión Europea (UE)".

Además, ha añadido que, según el último informe de la OCDE, el gasto por estudiante universitario en España es un 21 por ciento inferior a la Unión Europea, y el gasto público en las enseñanzas universitarias ha caído en términos reales desde 2009. "El Consejo Económico y Social (CES) también constata falta de financiación y fuerte competencia entre universidades públicas y privadas", ha subrayado.

Para el sindicato, "la otra gran rémora" del sistema universitario español es la "precariedad" del personal docente e investigador, con una temporalidad media del 49 por ciento frente al 28 por ciento que se registra en otras administraciones públicas, así como "una estabilización tardía en torno a los 48 años".

"La mitad aproximadamente de los 106.000 docentes del sistema universitario español tiene trabajo temporal y precario, y en la última década se han perdido 2.316 docentes permanentes, lo que convive con grandes bolsas de precariedad en el profesorado Asociado y Sustituto", ha subrayado.

En este escenario, CSIF ha rechazado la "fuerte competencia" entre universidades públicas y privadas: "el número de plazas en las universidades públicas disminuye en 1.500, mientras que en las privadas aumenta en 24.000".

En concreto, CSIF ha señalado que los centros privados acogen al 23 por ciento del alumnado en el curso 2025-2026 y el 53 por ciento de aquellos estudiantes que cursan un Máster. "La situación empieza en ser alarmante en algunas comunidades autónomas donde las universidades privadas concentran un alto grado de matriculaciones, como Navarra (53 por ciento), Cataluña (36 por ciento) o Madrid (32 por ciento)", ha remachado.

Por otra parte, ha apuntado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reactiva este mes las negociaciones del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), y la Comisión prevista en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para "aumentar la inversión pública al 1 por ciento (unos 4.000 millones de euros) en el año 2030".

La reunión sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador está convocada para el próximo 25 de septiembre, mientras que la Comisión para incrementar la financiación al 1 por ciento se reunirá el día 29 de septiembre. "Se trata de dos aspectos fundamentales de la LOSU, y que nuestra organización lleva años reivindicando para colocar el sistema universitario a la altura de la media de la UE", ha concluido.