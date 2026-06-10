CSIF avisa al Ministerio de Educación de que "el malestar del profesorado crece" y recuerda que no descartan la huelga

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avisado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de que "el malestar del profesorado crece" en toda España y ha recordado que no descartan ir a la huelga.

En el marco del Grupo de Trabajo sobre la reforma de la profesión docente, CSIF ha advertido al Ministerio de que "la parálisis de la legislatura, que afecta a proyectos como la reducción de horarios y ratios o el Estatuto Docente, tiene consecuencias diarias en las aulas mientras el malestar del profesorado crece en toda España, a través de los diferentes conflictos que se están planteando en las comunidades autónomas".

De hecho, CSIF ha insistido en que prepara movilizaciones para el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 -sin descartar la convocatoria de huelga-en toda España, en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado; y ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

El sindicato ha informado de que el grupo de trabajo ha abordado un debate sobre la modificación del Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Asimismo se ha tratado también la situación de las Escuelas infantiles. CSIF ha señalado que una parte significativa de las escuelas infantiles actualmente en funcionamiento "fueron diseñadas conforme a unos requisitos aprobados hace más de 30 años".

Por este motivo, entiende que la futura regulación básica "debería contemplar un plan de actualización progresiva de los centros ya existentes (habitabilidad, confort térmico, ventilación, accesibilidad, eficiencia energética, adecuación de espacios, entre otros aspectos), acompañado de financiación suficiente y de un calendario realista de implantación".

CSIF también se ha referido a la transformación del perfil del alumnado en los últimos años y ha reclamado "ajustar los recursos humanos disponibles con criterios mínimos comunes y niveles homogéneos de atención en el conjunto del territorio".

Por ello, considera que "se debe concretar con mayor precisión las condiciones básicas de dotación de recursos de apoyo, reforzando la equidad del sistema educativo y garantizando una atención adecuada al alumnado, con independencia de la comunidad autónoma".