CSIF convoca movilizaciones en septiembre tras cerrar el curso "con un 28% de interinidad y ratios sin reducir"

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Defendamos la educación pública' durante una manifestación en favor de la educación pública, a 14 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado movilizaciones que arrancarán el próximo 16 de septiembre frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027. El sindicato denuncia que el profesorado cierra el curso "con una tasa de interinidad cercana al 30% y sin que se haya aplicado la reducción de ratios y horarios, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta el curso 2027-2028".

Según datos de CSIF procedentes de fuentes oficiales, aun ejecutándose íntegramente las oposiciones convocadas para 2025 --20.278 plazas-- y 2026 --19.060 plazas-- e incorporando todas las jubilaciones previstas, la tasa de interinidad se situará en el 28% al comienzo del curso 2026-2027. En cuanto a comunidades autónomas, los datos que ofrece CSIF muestran que Navarra registra la tasa más alta, con un 48,9%, seguida de Aragón (45,7%) y País Vasco (44,4%), mientras que Galicia presenta la más baja, con un 16,2%.

El sindicato, que no descarta la convocatoria de una huelga, ha lamentado que "la actual legislatura esté concluyendo sin que los docentes hayan visto un solo avance real en sus condiciones", como ha indicado en un comunicado emitido este martes.

En este sentido, CSIF ha destacado que "los grandes compromisos pendientes" --entre ellos, el Estatuto Docente, la equiparación retributiva y la reducción efectiva de ratios y horarios-- siguen "bloqueados o aplazados". Asimismo, ha criticado que la ley de reducción de ratios y horarios no empezará a aplicarse hasta el curso 2027-2028, un año después de lo acordado con los sindicatos, y su despliegue completo se prolongará por fases hasta 2031-2032.

RECLAMA MÁS MEDIDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES

A la situación de interinidad se suma, según CSIF, la "creciente complejidad" en las aulas por el aumento del alumnado con necesidades. El número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012 y supone ya el 17% de los estudiantes en centros públicos y el 15% del total del sistema no universitario, según cifras proporcionadas por el sindicato.

"Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se ha multiplicado por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025", ha añadido el sindicato, al tiempo que ha advertido de que la categoría más numerosa corresponde al alumnado con vulnerabilidad socioeducativa, que ha crecido un 1.104% desde 2011 y cuenta actualmente con 388.511 alumnos.

CSIF ha señalado que la concentración del alumnado con necesidades en la red pública --donde supone el 17,4% frente al 3,7% en la privada-- "agrava la situación", por lo que ha defendido que se requiere una dotación estructural de especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa "muy superior a la actual". El sindicato considera que "la brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema" y reclama que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Entre las medidas urgentes que CSIF reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas figuran la reducción de la interinidad hasta el 8% mediante convocatorias anuales de oposiciones y la creación de plazas estructurales, la reducción efectiva de las ratios de aula con plazas estructurales permanentes, un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para "recuperar el poder adquisitivo" perdido por los docentes y un incremento progresivo de la inversión en educación pública hasta alcanzar el 7% del PIB.

"El malestar se está traduciendo ya en movilizaciones en numerosas comunidades autónomas. Y las perspectivas no invitan al optimismo: el ciclo electoral que se avecina, con elecciones nacionales y autonómicas en el horizonte, amenaza con instalar la crispación y congelar cualquier solución de fondo, con el riesgo de que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político y de que el profesorado pague, un curso más, la factura de la parálisis", ha enfatizado el sindicato.