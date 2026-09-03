Davante incorpora formación de Google en inteligencia artificial en toda su oferta académica

Formación en inteligencia artificial. - DAVANTE

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Davante ha firmado un acuerdo de colaboración con Google para integrar las formaciones en inteligencia artificial del programa 'Grow with Google' en el conjunto de la propuesta académica del centro de formación para el empleo, que va desde los ciclos de Formación Profesional hasta la preparación de oposiciones y cursos profesionales.

Estas formaciones sobre IA del programa 'Grow with Google' se incorporarán en el módulo de Competencias 360 de Davante, mediante un paquete formativo transversal orientado al desarrollo de habilidades y competencias digitales de alta demanda en el mercado laboral. Las formaciones incluidas son tres: IA Práctica para Marketing, IA Práctica para tu Empresa y Domina la IA con Gemini.

El paquete de Competencias 360 incluye, a su vez, otras habilidades digitales, competencias técnicas por rama profesional, idiomas y soft skills definidas como fundamentales por la Unión Europea, combinación que lo convierte en un elemento "diferenciador en el itinerario formativo" de los alumnos de Davante.

De este modo, los alumnos accederán a un certificado oficial, emitido por el centro de formación, que acreditará sus conocimientos en IA ante cualquier empleador, en un contexto en el que el dominio de esta tecnología se ha convertido en "un requisito cada vez más frecuente en los procesos de selección y, por tanto, clave para la empleabilidad".

CAPACITACIÓN DEL CLAUSTRO

Al mismo tiempo, un grupo de docentes de Davante se formará como instructores del programa 'AI Skilling Series' de Google, que les habilitará para impartir sesiones en IA directamente en el aula. Esta figura garantizará que la formación sea "continua y actualizada, y que responda a los estándares de calidad del programa de Google, sin depender de formadores externos".

Davante acogerá la primera actividad derivada de este convenio el próximo 27 de octubre, con una masterclass del programa de Google 'Academia Gemini para Estudiantes'. La sesión será impartida por Raúl Ordóñez, creador de contenido, divulgador tecnológico y formador en Inteligencia Artificial y estará dirigida a toda la comunidad educativa de Davante.