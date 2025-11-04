Díaz recomienda a los rectores que aborden la financiación universitaria con las CC.AA.: "Podrían empezar por Madrid"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha querido dar "una idea" a la Conferencia de Rectores de las Universidades EspañolaS (CRUE) respecto a la financiación de la universidad pública española: "Sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas".

"Podrían empezar por Madrid y exigir y defender la financiación adecuada en el sistema universitario público en nuestro país", ha señalado este martes Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario.

Díaz ha asegurado que la CRUE sabe "perfectamente" que tener relaciones laborales precarias o tener personas que se están formando ocupando puestos de trabajo porque no los pueden pagar "no es correcto ni habla bien de la universidad española".

Asimismo, ha advertido de que "no puede ser un sistema en el que hoy muchas personas pagan para formarse" en España. "Ahora queda aquilatado lo que son las prácticas curriculares, lo que son las extracurriculares, lo que es formación y lo que no es formación", ha comentado.

La vicepresidenta segunda ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen competencias en materia de educación y que "muchas de ellas están recortando la financiación al sistema universitario público español".

Díaz ha asegurado que comprende "bien" la preocupación de la CRUE por la viabilidad económica incluidas en el Estatuto del Becario. "Quiere que lo que tiene que ver con la universidad española tenga empleos de calidad cuando son empleos y tenga formación de calidad cuando estamos ante formación", ha precisado.

"Creo que el debate que late sobre la CRUE y sobre la universidad española es la deficiente financiación, por desgracia", ha advertido la ministra de Trabajo y Economía Social.