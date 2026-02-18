La dificultad ya no es el principal freno para estudiar STEM: El 56% alega indecisión o no conocer salidas profesionales

Archivo - Estudiantes - JCCM - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dificultad académica ya no es el principal freno a las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas), ya que el 56% de los estudiantes encuestados argumentan razones de indecisión o desconocimiento de las salidas profesionales.

Así lo refleja el informe 'Retos y evolución de las vocaciones STEM en España', presentado este miércoles por DigitalES en el marco de una jornada que ha reunido a representantes institucionales, de universidades y del sector educativo para analizar los principales desafíos estructurales del talento científico-tecnológico en España.

El estudio, basado en una encuesta a más de 2.000 alumnos, docentes y directivos de centros educativos realizada por DigitalES y Edelvives, se complementa con el análisis de fuentes nacionales e internacionales de referencia.

La investigación concluye que la principal razón para no elegir estudios STEM ya no es la dificultad académica, como se detectó en 2019, sino la indecisión y el desconocimiento de salidas profesionales (56%).

Según la encuesta, el 46% de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tienen claro lo que quieren estudiar y mantienen el itinerario inicialmente elegido.

Si bien el porcentaje de centros que desarrollan actividades de orientación ha aumentado, persiste una brecha significativa: la acción más valorada por el alumnado -las visitas a empresas (33%)- no figura entre las iniciativas que habitualmente se realizan en las aulas, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar la conexión directa entre educación y realidad profesional.

Aunque la percepción de las Matemáticas es positiva en Primaria, el 72% del alumnado de Secundaria consultado reconoce dificultades para comprenderlas.

A ello se suma una debilidad estructural en la formación docente: en los estudios de Educación (magisterio), solo entre el 10% y el 12% de los créditos se dedican a Matemáticas y TIC, y el 87% de los docentes encuestados no tuvo la oportunidad de cursar especialidades técnicas.

En estudiantes de Primaria y Secundaria, los datos muestran el elevado conocimiento a nivel usuario de la tecnología y la incorporación de nuevas metodologías en el aula.

Sin embargo, este conocimiento carece de profundidad conceptual y no siempre se vincula con competencias prácticas ni con el desarrollo de vocaciones STEM.

En la universidad persiste un énfasis en lo técnico frente a la demanda de habilidades transversales y soft-skills en el mercado laboral. El 64% de universitarios encuestados considera que sus estudios no se adaptan al mercado laboral y que el exceso de teoría no responde a las demandas reales de la profesión.

En la inauguración de la jornada, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido que el debate no debe centrarse en "digital sí o no" en las aulas, sino en "cómo integrar la tecnología con racionalidad, enfoque pedagógico y criterios éticos".

De la Rosa ha advertido de que España "debe acelerar en la formación de perfiles tecnológicos para no quedarse atrás en la economía del conocimiento": "Hay una ola de formación tecnológica en la que tenemos la obligación estratégica de subirnos".

En su intervención, el director de Education and Skills de la OCDE, Andreas Schleicher, ha afirmado que "es necesario superar la separación entre escuela y mundo laboral y avanzar hacia modelos donde aprender y trabajar estén plenamente integrados, apostando por una formación más práctica, continua y conectada con la realidad económica".

"La escuela no debe estar aislada del mundo; el mundo debe convertirse en espacio de aprendizaje", afirmó. Aprender ya no es una preparación para el trabajo: aprender es el propio trabajo", ha concluido Schleicher.