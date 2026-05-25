Doctora López-Ibor avisa del "aumento del 200% en ingresos de menores en centros de salud mental en 20 años en España"

La XII Jornada de Innovación Educativa celebrada en el Colegio Areteia de Alcobendas (Madrid) - COLEGIO ARETEIA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación López Ibor, la doctora María Inés López-Ibor, ha avisado de que hay un "alarmante aumento del 200% en los ingresos de menores en centros de salud mental en los últimos 20 años en España y del descenso en la edad de atención".

Así lo ha manifestado la doctora López-Ibor durante la XII Jornada de Innovación Educativa celebrada en el Colegio Areteia de Alcobendas (Madrid), que se ha centrado en la salud mental en la infancia, la adolescencia y la juventud neurodivergente.

El encuentro ha reunido a profesionales de la educación, la psicología, entidades sociales y familias en un espacio de análisis, diálogo y reflexión compartida sobre los retos actuales del bienestar emocional en el ámbito educativo.

El evento se enmarca en el Clúster de Salud Mental de ACADE, del que forma parte el Colegio Areteia, una iniciativa orientada a fomentar la cooperación entre centros educativos, profesionales sanitarios, investigadores y familias para dar respuesta conjunta a los desafíos emocionales presentes en las aulas.

Durante su intervención, la presidenta de la Fundación López Ibor ha alertado de que "uno de cada siete jóvenes presenta algún trastorno mental y que más del 40% de los adolescentes en España afirma haber experimentado problemas de salud mental en el último año, una situación agravada por factores como la presión social, el impacto de las redes sociales y la falta de espacios de validación personal".

La experta ha defendido una visión positiva de la salud mental, subrayando la importancia de la detección precoz y de diferenciar correctamente entre emociones y trastornos.

Asimismo, ha puesto en valor la plasticidad cerebral que demuestra que todos pueden moldear su cerebro, así como el papel de la educación en el desarrollo de este, insistiendo en que "el cuidado del lenguaje, la motricidad, los hábitos saludables y el acompañamiento compasivo son claves para el bienestar emocional".

Por su parte, en su intervención titulada 'Corazón y razón', el director del Colegio Areteia, Luis García Carretero, ha reflexionado sobre la educación como "un equilibrio entre lo emocional y lo racional", destacando que la salud tiene que ver con ese equilibrio que permite vivir con sentido.

En un contexto de "modernidad líquida" y cambios constantes, ha defendido el papel de las escuelas como "espacios sólidos que aportan estabilidad, especialmente en un momento en el que la familia y los entornos de socialización de los niños han cambiado y el uso excesivo de la tecnología compite por su tiempo".

También ha alertado sobre "la sobreprotección, el exceso de información y las expectativas educativas inadecuadas", subrayando la necesidad de personalizar el aprendizaje y adaptar las expectativas escolares a la realidad académica de cada alumno.

La jornada ha reunido a más de 100 personas entre familias y profesionales de la educación se han dado cita para reflexionar, compartir conocimiento y avanzar de forma conjunta en el cuidado de la salud mental, la diversidad y el bienestar emocional de la infancia y la juventud, situando a la persona en el centro del proyecto educativo.

Con la celebración de la XII edición de sus Jornadas de Innovación Educativa, el Colegio Areteia reafirma su compromiso con una educación centrada en la persona, la atención a la diversidad y el bienestar integral del alumnado, consolidando estos encuentros como un espacio de referencia para el debate educativo y social.

Organizadas de forma anual desde 2012 como una iniciativa propia del centro, las jornadas se integran plenamente en su proyecto educativo y abordan de manera continuada temas clave como la dislexia, el TDAH, las adopciones o la educación inclusiva, con la participación de profesionales, universidades, centros educativos y entidades sociales, reflejando la apuesta firme de Areteia por una educación equitativa, innovadora y alineada con las necesidades reales de la infancia y la juventud.