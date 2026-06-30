Educación afirma que no habrá falta de plazas públicas por la bajada de ratios: "Se van a incrementar las plantillas"

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha asegurado que la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para bajar las ratios en las aulas no va a afectar a las plazas públicas.

"No va a haber falta de plazas públicas ni en 0-3 años ni en ninguna de las etapas por la bajada de ratios. No va a haber porque en lo que se actúa no es en la capacidad de las aulas ni en el número de alumnos, se actúa en la plantilla docente. No va a haber ningún problema, únicamente se van a incrementar las plantillas para cumplir con las ratios", ha afirmado De la Rosa.

Así lo ha manifestado este martes el 'número 2' del Ministerio durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado.

De la Rosa ha reconocido que hay centros educativos que "por su antigüedad, por sus condiciones arquitectónicas, por su configuración en donde están ubicados, no pueden crecer", por lo que "eso se va a compensar con más plantillas para que la ratio alumnado-profesor sea la adecuada sin modificar los espacios".

Asimismo, ha hecho mención a la crítica de que sea una "medida costosa" y ha defendido que la bajada de ratios "tiene beneficios para la calidad educativa y para la mejora de las condiciones laborales del profesorado". "Ni el proyecto de ley ni el real decreto son textos cerrados, de ninguna manera son textos cerrados", ha añadido.

Por ello, De la Rosa ha reiterado que, con su propuesta de bajada de ratios, el Gobierno "no tiene ninguna intención de hacer ninguna invasión competencial". "Todo lo contrario y se va a demostrar, porque lo que está encima de la mesa, tanto como proyecto de ley como proyecto de real decreto, no es un texto cerrado, es una propuesta de avance que nace del consenso de la comunidad educativa y a la que tenemos que atender con corresponsabilidad", ha apuntado.

En cuanto a la digitalización del sistema educativo, ha incidido en que el alumnado "tiene derecho a su educación digital". "Más allá de debates tan fuera de la realidad como estériles, aquello de pantallas sí o pantallas no, más allá de esas discusiones inútiles, debemos preparar a nuestro alumnado para vivir y desenvolverse en entornos sociales tecnológicos, como es la realidad cotidiana que tenemos", ha zanjado.

También ha insistiendo en que "lo que ocurre todos los días en más de 28.000 centros educativos de España es la buena convivencia", una normalidad de la que "se encargan los equipos directivos y el profesorado con la imprescindible aportación de las familias".

"Esta es la realidad, la buena convivencia frente a alarmismo o generalizaciones incorrectas que pretenden dar una imagen negativa de los colegios e institutos. Les aseguro que no es así", ha aseverado De la Rosa, aunque ha precisado "que a veces esa convivencia se rompe".

Por otro lado, ha abordado la situación en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas en las que, según ha asegurado, el Ministerio, que tiene la competencia en materia educativa, está "actuando con intensidad, con decisión, para mejorar la situación".

En este sentido, De la Rosa ha reconocido que en las ciudades autónomas "los resultados escolares no son buenos" y ha precisado que "existen peculiaridades" propias de la población escolar de esas dos regiones, que, en sus palabras, "tienen que ver con diversidad lingüística y cultural, con alumnado que se incorpora constantemente y de manera sobrevenida al sistema educativo, con el incremento también del alumnado TEA en esas dos ciudades y con el alumnado de necesidades educativas especiales".

"En cualquier caso, esas peculiaridades no pueden ser tomadas como excusas. No buscamos excusas, buscamos explicaciones", ha puntualizado el secretario de Estado.

EL PP TEME QUE LA BAJADA DE RATIOS SE QUEDE "EN PAPEL MOJADO"

Por su parte, el senador del Partido Popular Francisco Joaquín Camacho ha apoyado la reducción de la ratio en el aula, pero ha advertido de que, "tal y como especifican los representantes de los docentes, no se aborda de forma suficiente el refuerzo de las plantillas".

"Corremos el riesgo de que nos encontremos de nuevo ante un proyecto de ley que, si no se mejora, se quede en papel mojado", ha avisado el senador popular.

Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Socialista Eva Patricia Bueno Campanario ha recordado que "nunca las comunidades autónomas habían recibido tantos recursos del Estado para educación como con este Gobierno". "Eso es coherencia", ha subrayado.

En su intervención, el senador de Junts Francesc Xavier Ten ha preguntado al secretario de Estado si en su Ministerio no coinciden con que "actuar en beneficio de los centros de mayor complejidad no sería mejor que una política generalizada" de bajada de ratios.

Por último, la senadora de EAJ-PNV María Dolores Etxano Varela ha reclamado respeto al ámbito competencial del País Vasco, donde llevan "construyendo un modelo educativo público propio que culminó en el 2010 con la aprobación de la Ley de Educación, que fue fruto de un amplio proceso participativo con la comunidad educativa y la sociedad vasca".

"Por eso nos resulta complicado entender la deriva que ha tomado el Ministerio, sin negociar, sin hablar, sin contrastar con la administración competente. Dialogar no es informar de las decisiones ya adoptadas, sino construirlas conjuntamente", ha reprochado Etxano Varela.